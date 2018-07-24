Mustafa Ceceli düğünde ortaya çıktı

Şarkıcı Mustafa Ceceli, oğlu Arın'ın velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın özel görüntülerini dava dosyasına eklemişti

Şarkıcı Mustafa Ceceli, oğlu Arın'ın velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın özel görüntülerini dava dosyasına eklemişti. Ceceli, tepki çeken bu hamlesinin ardından ilk kez sosyal medyada fotoğraf paylaştı.

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Mustafa Ceceli, sosyal medya hesabı üzerinden gittiği bir düğünden fotoğraf paylaştı. Hayli neşeli görünen şarkıcı, instagram'da yayınladığı kareye, ”Onlar eriyor muradına. Karıncayı bile incitmez sözünün karşılığı sevgili Ravi ve iyi kalpli eşi Buket. Allah tüm güzellikleri hak eden bu iki kalbe ömür boyu bir olmayı nasip etsin” notunu düştü. Twitter

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Son olarak konserleri de iptal olmaya başlayan Mustafa Ceceli, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine yönelik tepkilere aldırış etmediğini gösterdi. Ceceli, oğlu Arın’ın (7) velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin video görüntülerini 3 Temmuz 2018'de dava dosyasına eklemişti. Sinem Gedik’in, Kanlıca’daki evinin yatak odasına gizli kamera yerleştirmek suretiyle elde edilen bu mahrem görüntüler kamuoyunda büyük tepki gördü. Twitter

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