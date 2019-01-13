Müslüm'ün yıldızı Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor

Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor? O Ses Çocuklar'da şampiyonluğunu ilan ettikten yıllar sonra Müslüm filminde karşımıza çıkan Şahin Kendirci, hakkında çıkan Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Müslüm'ün yıldızı Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor

İlk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye'deki minik haliyle ve yanık sesiyle karşımıza çıkan Şahin Kendirci, söylediği şarkılardan ziyade, Müslüm filmindeki rolüyle oyunculuğundan da söz ettirmeyi başarmıştı. Son günlerde Aleyna Tilki ile aralarında aşk iddiaları ortaya atılan genç yetenek, çıkan haberlere son noktayı koydu.

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Müslüm'ün yıldızı Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor

Yaşından dolayı çıkan haberlerden rahatsız olan Kendirci, Aleyna Tilki hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Aleyna ile tanışmıyoruz. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. Fakat böyle bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu tür haberlere üstelik bu yaşımda malzeme edilmem beni üzüyor. Çünkü ailem de okuyor bu haberleri."

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Müslüm'ün yıldızı Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor

"Bizim yaşam şeklimizde bu yaşta böyle şeyler hoş karşılanmaz. Açıkçası haberleri gördüğümde hem üzüldüm hem de çok utandım. Demek ki ilerleyen zamanlarda böyle şeyler karşımıza çıkacak. Neyse ki bizi bilen biliyor."

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Müslüm'ün yıldızı Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor

TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ: Hayatıyla ilgili sıkıntıları konuşmayı çok sevmediğini çünkü bazı insanların bu tür konular hakkında çok acımasız yorumlar yaptığını söyleyen Şahin Kendirci, 3 sene önce dayısına kız isteme merasiminden dönen anneannesi, dedesi ve dayısını bir trafik kazasında kaybettiğini ve bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti.

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