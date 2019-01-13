Müslüm'ün yıldızı Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor

İlk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye'deki minik haliyle ve yanık sesiyle karşımıza çıkan Şahin Kendirci, söylediği şarkılardan ziyade, Müslüm filmindeki rolüyle oyunculuğundan da söz ettirmeyi başarmıştı. Son günlerde Aleyna Tilki ile aralarında aşk iddiaları ortaya atılan genç yetenek, çıkan haberlere son noktayı koydu.
Yaşından dolayı çıkan haberlerden rahatsız olan Kendirci, Aleyna Tilki hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Aleyna ile tanışmıyoruz. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. Fakat böyle bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu tür haberlere üstelik bu yaşımda malzeme edilmem beni üzüyor. Çünkü ailem de okuyor bu haberleri."
TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ: Hayatıyla ilgili sıkıntıları konuşmayı çok sevmediğini çünkü bazı insanların bu tür konular hakkında çok acımasız yorumlar yaptığını söyleyen Şahin Kendirci, 3 sene önce dayısına kız isteme merasiminden dönen anneannesi, dedesi ve dayısını bir trafik kazasında kaybettiğini ve bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti.
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