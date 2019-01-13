Müslüm'ün yıldızı Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor

Şahin Kendirci Aleyna Tilki'yle aşk mı yaşıyor? O Ses Çocuklar'da şampiyonluğunu ilan ettikten yıllar sonra Müslüm filminde karşımıza çıkan Şahin Kendirci, hakkında çıkan Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

İlk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye'deki minik haliyle ve yanık sesiyle karşımıza çıkan Şahin Kendirci, söylediği şarkılardan ziyade, Müslüm filmindeki rolüyle oyunculuğundan da söz ettirmeyi başarmıştı. Son günlerde Aleyna Tilki ile aralarında aşk iddiaları ortaya atılan genç yetenek, çıkan haberlere son noktayı koydu. Twitter

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Yaşından dolayı çıkan haberlerden rahatsız olan Kendirci, Aleyna Tilki hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Aleyna ile tanışmıyoruz. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. Fakat böyle bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu tür haberlere üstelik bu yaşımda malzeme edilmem beni üzüyor. Çünkü ailem de okuyor bu haberleri." Twitter

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"Bizim yaşam şeklimizde bu yaşta böyle şeyler hoş karşılanmaz. Açıkçası haberleri gördüğümde hem üzüldüm hem de çok utandım. Demek ki ilerleyen zamanlarda böyle şeyler karşımıza çıkacak. Neyse ki bizi bilen biliyor." Twitter

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