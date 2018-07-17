Müslüman olduklarını biliyor muydunuz liste hayli kabarık!

Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlü isimlerin müslaman olduğunu uyunca çok şaşıracaksınız. Listede şarkıcı, oyuncu, sporcu ve nicesi bulunuyor. Bunlardan biri de dünyaca ünlü model Gigi Gadid. Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor. Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman bir aileden geliyor. Liste tabi ki sadece onunla sınırlı değil.



