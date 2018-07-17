Müslüman olduklarını biliyor muydunuz liste hayli kabarık!

Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlü isimlerin müslaman olduğunu uyunca çok şaşıracaksınız. Listede şarkıcı, oyuncu, sporcu ve nicesi bulunuyor. Bunlardan biri de dünyaca ünlü model Gigi Gadid. Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor. Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman bir aileden geliyor. Liste tabi ki sadece onunla sınırlı değil.
Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor. Bella Hadid bir dergiye verdiği röportajda Müslüman olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Hadid kardeşler din konusunda düşüncelerini ifade etmekten geri kalmıyor.
EYLEME KATILDILAR; Bella Hadid, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağı ve göçmen karşıtı politikalarından dolayı süper model ablası Gigi Hadid’le birlikte New York’ta yapılan protesto yürüyüşüne katılmıştı. Hadid, gösteride, “Hepimiz Hinduyuz, Budistiz, Müslümanız, Ateistiz, Hristiyanız, Museviyiz” yazan bir döviz taşımıştı.
Michael Jackson'un kardeşi Janet Jackson, evlendikten sonra tesettüre girerek Müslüman olduğunu duyurmuştu. Ünlü yıldız, bu tercihinden sonra magazin basınından uzakta bir hayat sürdürmeyi tercih etti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER