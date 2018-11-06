Müslüman oldu beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi istemiyorum dedi

Twitter’dan “Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa, beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum” paylaşımı yapan ünlü İrlandalı şarkıcı, Trump, Katolik Kilisesi ve diğer kullanıcılara yaylım ateşine geçti. Erkeklere ise kadınların sözünü dinlemelerini tavsiye etti.
Son dönemde müziğinden çok bipolar rahatsızlığa karşı verdiği zorlu mücadeleyle gündeme gelen İrlandalı sevilen şarkıcı Sinead O’Connor, geçen ay İslam’ı seçtiğini duyurmasının ardından, bu kez beyaz insanlarla vakit geçirmeyi asla istemediğini açıkladı.
İslam’a geçince adını Shuhada Davitt olarak değiştirdiğini ilan etmiş olan ünlü şarkıcı, dün “orta yaşlı beyaz erkek hükümranlığı bitti” sözünü tweetlemesinin ardından bugün şu çıkışı yaptı:
“Feci üzgünüm. Birazdan söyleyeceğim o kadar ırkçı bir şey ki, ruhumun bunu hissedebileceğini asla düşünmezdim. Ama gerçek şu ki, (eğer Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa) beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum. Bir an için bile, her ne sebep olursa olsun. İğrençler.”
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