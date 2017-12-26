Müslüman Noel Baba İngiltere'de gündeme oturdu

Gerçek ismi Hussain olan pamuk dede, 2013 yılının Aralık ayında Londra'nın Tooting Caddesinde evine doğru yürüyordu. Bu yıl 6 yaşına giren Alfie, o gün bu adamı gördüğünde ona, "Noel Baba" diye seslenince yaşlı adam dönüp ona bir miktar para verdi. 3 yaşındaki küçük Alfie için artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Bu gördüğü adam Noel Baba'nın ta kendisiydi! O günden sonra Alfie ve 12 yaşındaki ablası Hayley'nin, Noel Baba sürprizi bozulmasın diye her yıl eve bir hediyeyle geldi Bay Hussain. Alfie'nin Noel Babası Hussain, aslında o sokakta bir muhasebecide çalışan ve Müslümanlığı sebebiyle uzun beyaz sakalı olan bir komşuydu...