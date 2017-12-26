Müslüman Noel Baba İngiltere'de gündeme oturdu

Gerçek ismi Hussain olan pamuk dede, 2013 yılının Aralık ayında Londra'nın Tooting Caddesinde evine doğru yürüyordu. Bu yıl 6 yaşına giren Alfie, o gün bu adamı gördüğünde ona, "Noel Baba" diye seslenince yaşlı adam dönüp ona bir miktar para verdi. 3 yaşındaki küçük Alfie için artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Bu gördüğü adam Noel Baba'nın ta kendisiydi! O günden sonra Alfie ve 12 yaşındaki ablası Hayley'nin, Noel Baba sürprizi bozulmasın diye her yıl eve bir hediyeyle geldi Bay Hussain. Alfie'nin Noel Babası Hussain, aslında o sokakta bir muhasebecide çalışan ve Müslümanlığı sebebiyle uzun beyaz sakalı olan bir komşuydu...
Gerçek ismi Hussain olan pamuk dede, 2013 yılının Aralık ayında Londra'nın Tooting Caddesinde evine doğru yürüyordu. Bu yıl 6 yaşına giren Alfie, o gün bu adamı gördüğünde ona, "Noel Baba" diye seslenince yaşlı adam dönüp ona bir miktar para verdi. 3 yaşındaki küçük Alfie için artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Bu gördüğü adam Noel Baba'nın ta kendisiydi! O günden sonra Alfie ve 12 yaşındaki ablası Hayley'nin, Noel Baba sürprizi bozulmasın diye her yıl eve bir hediyeyle geldi Bay Hussain. Alfie'nin Noel Babası Hussain, aslında o sokakta bir muhasebecide çalışan ve Müslümanlığı sebebiyle uzun beyaz sakalı olan bir komşuydu...
Gerçek ismi Hussain olan pamuk dede, 2013 yılının Aralık ayında Londra'nın Tooting Caddesinde evine doğru yürüyordu. Bu yıl 6 yaşına giren Alfie, o gün bu adamı gördüğünde ona, "Noel Baba" diye seslenince yaşlı adam dönüp ona bir miktar para verdi. 3 yaşındaki küçük Alfie için artık hiçbir şüphe kalmamıştı. Bu gördüğü adam Noel Baba'nın ta kendisiydi! O günden sonra Alfie ve 12 yaşındaki ablası Hayley'nin, Noel Baba sürprizi bozulmasın diye her yıl eve bir hediyeyle geldi Bay Hussain. Alfie'nin Noel Babası Hussain, aslında o sokakta bir muhasebecide çalışan ve Müslümanlığı sebebiyle uzun beyaz sakalı olan bir komşuydu...
Alfie'nin annesi Tracy Ashford-Rose yaşadıkları bu güzel dostluk hikayesini şöyle anlatıyor:
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