Müslüman model türbanı yüzünden işinden oldu

İngiltere'de yaşayan Müslüman model Mariah Idrissi'nin, ünlü bir makyaj markasıyla imzaladığı kontrat, türban taktığı gerekçesiyle iptal edildi. Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işten çıkarıldığını açıkladı. Daha önce bir marka yüzü olan ünlü model, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini yazdı.

"BAŞIMA GELENLER ŞOK EDİCİYDİ": Moda dergilerinin de kapaklarını süsleyen Idrissi, bir kanala yaptığı açıklamada, "Kozmetik markasıyla işbirliği, taktığım türban yüzünden sonlandırıldı. Bu kişisel bir şey değildi biliyorum ancak sırf Müslüman olduğum için başıma gelenler şok ediciydi" ifadelerini kullandı.