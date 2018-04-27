Müslüman model türbanı yüzünden işinden oldu

Daha önce birçok derginin kapağını süsleyen Mariah Idrissi, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini belirterek "Başıma gelenler şok ediciydi" dedi.

Müslüman model türbanı yüzünden işinden oldu

İngiltere'de yaşayan Müslüman model Mariah Idrissi'nin, ünlü bir makyaj markasıyla imzaladığı kontrat, türban taktığı gerekçesiyle iptal edildi. Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Müslüman model Mariah Idrissi, türbanı yüzünden işten çıkarıldığını açıkladı. Daha önce bir marka yüzü olan ünlü model, Müslüman olduğu gerekçesiyle anlaştığı bir kozmetik markasının kendisiyle işbirliğini bitirdiğini yazdı.

114
Müslüman model türbanı yüzünden işinden oldu

"BAŞIMA GELENLER ŞOK EDİCİYDİ": Moda dergilerinin de kapaklarını süsleyen Idrissi, bir kanala yaptığı açıklamada, "Kozmetik markasıyla işbirliği, taktığım türban yüzünden sonlandırıldı. Bu kişisel bir şey değildi biliyorum ancak sırf Müslüman olduğum için başıma gelenler şok ediciydi" ifadelerini kullandı.

214
Müslüman model türbanı yüzünden işinden oldu

Müslüman modelin türbanı yüzünden işinden olduğu haber magazin sayfalarını süslerken sosyal medyada da büyük ses getirdi.

314
Müslüman model türbanı yüzünden işinden oldu

Sosyal medya kullancıları, Mariah Idrissi'ye yapılanların haksızlık ve ırkçılık olarak yorumladı.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro