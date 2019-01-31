Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

Türkiye'nin adınan en çok söz ettiren sunucu, stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, gündemden bir türlü düşmüyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adınan sıklıkla söz ettiren Sırp asıllı Ivana Sert, bu sefer bir gelinlik markasının tesettürlü modelini tanıtmak için kameraların karşısına geçti. Sert'in tesettürlü hali kimi kesim tarafından beğenilse de genellikle olumsuz tepkiler geldi.

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