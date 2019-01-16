Müslüm ve Ayla'nın yapımcısından ses getirecek bir film daha!

Soho House İstanbul'da gerçekleştirilen filmin tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Uslu, diğer filmler gibi Turkish'i Dondurma'nın da iddialı bir yapım olduğuna işaret ederek, "Yine gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazıldı film. Çok güzel oldu. İnşallah seyircilerimiz beğenir" dedi.

Uslu, filmin hikayesini çok beğendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir araştırma yaptık konu üzerine. Çok saf ve temiz hikayeydi. Çok yoğun bir dönemde oyuncularımız bizimle oldu. Biz Ayla filmiyle insanların kalbine dokunmayı başardık. İnşallah bu filmde de Ali ile Mehmet karakteri üzerinden insanların kalbine dokunmayı düşünüyoruz. Savaşın kazananının olmadığını göstermeye çalışıyoruz."