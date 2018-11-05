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Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir kardeşleri

Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir kardeşleri

Müslüm Baba filmini izleyenler film sonrasında Müslüm Gürses'in hayatını araştırmaya başladı. Dert ve acıyla geçen Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş Müslüm Baba'dan 4 yıl önce öldü. Şarkıcı olmasını istemeyen babası Mehmet Akbaş, karısını 2 yaşındaki kızı Zeyno'yu da Müslüm Gürses'in önünde öldüren kişidir.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 13:10 - Güncelleme: 05-11-2018 13:10

Müslüm Gürses'in hayatı son sineme filmi Müslüm Baba'nın ardından merak konusu oldu. Dert ve acıyla geçen ömrünün anlatıldığı film gişede rekor kırdı. Müslüm Baba filmini izleyenler ise Müslüm Gürses'in hayatını araştırmaya başladı. Adana çocukluğunu kunduracılık ve tamircilik ile geçiren Müslüm Gürses türkücü olmak ister ama babası buna izin vermez. Küçük yaşlardan beri Müslüm Gürses'e annesine ve kardeşlerine eziyet eden babası Mehmet Akbaş, Müslüm Gürses ses yarışmasına katılmasın diye saçlarını keser. Mehmet Akbaş aynı zamanda Müslüm Gürses'in annesini ve 2 yaşındaki kız kardeşi Zeyno'yu kardeşi Ahmet'in önünde acımasızda öldüren kişidir.

Bu olaydan sonra kardeşi Ahmet ile Adana'yı terkeden Müslüm Gürses yıllar sonra babası affetmiş ve bir köye yerleştirmiştir. Babası Mehmet Akbaş daha sonra Emine Akbaş ile evlenmiştir. 

Üvey annesi Emine Akbaş Müslüm Gürses'in yoğun bakımda olduğu dönemlerde çok üzüldüğünü şu sözlerle anlatmıştı...

Bir torunu olmadığı çok üzgün olduğunu belirten anne Emine Akbaş, “Ne benim başka çocuğum var ne de onun çocuğu. Babası da bu duruma çok üzülüyordu, hep bir torunu olsun istiyordu ama olmadı” ifadelerini kullanmıştı. 

Müslüm Gürses’in babasıyla 34 yıllık evli olduğunu ve eşi Ahmet Akbaş’ı 4 yıl önce kaybettiğini belirten anne Emine Akbaş, Müslüm Gürses’in en son babasının vefatından önce köyüne geldiğini söylemişti.

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