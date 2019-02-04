Müslüm Gürses hastanede yardım edecek kimsesi olmayınca ağlamış

Mart 2013’te vefat eden Müslüm Gürses’in menajeri Nevzat Takmaz, ‘Plak Ve Ben’ dergisine konuştu. Takmaz, Gürses'in yoğun bakımda yanında yardımcı olacak kimsenin bulunmamasından dolayı ağladığını söyledi.

Müslüm Gürses'in hastanede yattığı 4 ay boyunca yanından ayrılmadığını belirten Nevzat Takmaz "Hep yoğun bakımdaydı. Bir ara kendine geldi. ‘Yanımızda bizi bekleyen, yardımcı olacak biri var mı? Canım kebap istedi' dedi. ‘Kimse yok' deyince koskoca Müslüm Gürses'in gözünden yaşlar geldi. İlk kez ağladığını gördüm. O dağ gibi adam bir anda çöktü. Bir daha konuşamadık. Daha sonra da fenalaştı" dedi.

Nezat Takmaz "Şimdi Müslüm Gürses'in mezarını ziyaret eden yok. Çok üzülüyorum" diye konuştu.