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Müslüm Gürses hastanede yardım edecek kimsesi olmayınca ağlamış

Müslüm Gürses hastanede yardım edecek kimsesi olmayınca ağlamış

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses ölmeden önce 4 ay yoğun bakımda kalmıştı. O yoğun bakım odasında 'yardım edecek kimse' olmadığını öğrenince ağlamış.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 15:46 - Güncelleme: 04-02-2019 15:46

Mart 2013’te vefat eden Müslüm Gürses’in menajeri Nevzat Takmaz, ‘Plak Ve Ben’ dergisine konuştu. Takmaz, Gürses'in yoğun bakımda yanında yardımcı olacak kimsenin bulunmamasından dolayı ağladığını söyledi.

Müslüm Gürses'in hastanede yattığı 4 ay boyunca yanından ayrılmadığını belirten Nevzat Takmaz "Hep yoğun bakımdaydı. Bir ara kendine geldi. ‘Yanımızda bizi bekleyen, yardımcı olacak biri var mı? Canım kebap istedi' dedi. ‘Kimse yok' deyince koskoca Müslüm Gürses'in gözünden yaşlar geldi. İlk kez ağladığını gördüm. O dağ gibi adam bir anda çöktü. Bir daha konuşamadık. Daha sonra da fenalaştı" dedi. 

Nezat Takmaz "Şimdi Müslüm Gürses'in mezarını ziyaret eden yok. Çok üzülüyorum" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 16:08 SEN VARMIŞSIN YA SEN ÜZMEYEYDİNDE VAR DEYİP HEMEN KEBABI ALAYDIN......DEMEKKİ ADAMI KAHRA UĞRATTIN......NEYSE.......

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KİMDİR ?
Müslüm Gürses
MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürses'in gerçek adı Müslüm Akbaş'tı. 7 Mayıs 1953 tarihinde Urfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş‘tı. Zeyno ve

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