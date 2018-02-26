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Müslüm Gündüz'den kan donduran sözler! Kız çocukları diri diri...

Uzun sakalları, cübbesi, asası ve Fadime Şahin'le ilişkisiyle 28 Şubat'ın en önemli figüranlarından birisi olan Müslüm Gündüz, Peygamberimiz'den önceki cahiliye döneminde kızların diri diri toprağa gömülerek öldürülmesine destek verdi...

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 15:29 - Güncelleme: 26-02-2018 16:10

28 Şubat sürecinin en önemli piyonlarından Aczimendi şeyhi Müslüm Gündüz, 28 Şubat'ın yıldönümünde kan donduran bir video ile yeniden gündemde. Müslüm Gündüz, Peygamberimiz'den önceki cahiliye döneminde kızların diri diri toprağa gömülerek öldürülmesine destek verdi...

İşi icabı çarşıya çıktığını ve İmam Hatip öğrencisi kızları gördüğünü anlatan Müslüm Gündüz, müridlerine yaptığı bir sohbette, cahiliye döneminde yaşananlarla bugünkü yaşananların aynı olduğunu belirtip, kız çocuklarının diri diri gömülmesine destek verdi.

"ŞİMDİ DE O ZAMANIN HALİ VAR": "Asrı Saadet'ten önce kız çocuklarını diri diri gömme hadisesi var. O zamanda bu zamanın hali varmış..." diyen Müslüm Gündüz, kız çocuklarının diri diri gömülmesine hak vermek için duyanların kanını donduracak gerekçeler üretti. 

"KEŞKE GÖMMESELER DE BAŞKA ŞEKİLDE ÖLDÜRSELERDİ": "Bu kız çocuğunu mutlaka senin gözünün önünde gayrimeşru iş yapacak. (...) Bu kızı kurtarmak mümkün değil" diyen Müslüm Gündüz, "Keşke öyle gömme değil de bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi... (...)" ifadelerini kullandı. 

"BOŞUNA ÖLDÜRMEMİŞLER!": Aczimendi şeyhi Gündüz iğrenç konuşmasına şöyle devam etti: "Onun için böyle yapmışlar, bedava değil, boşuna değil. Biliyor ki bu kız gözünün önünde gayrimeşru iş yapacak. 'Şimdiden öldüreyim' diyor... 'O çağa gelmeden bunu öldüreyim' diyor..."

Müslüm Gündüz, Fadime Şahin'le basılmış ve 28 Şubat'ın en kullanışlı aparatı olmuştu.

İNSAN ANNESİNE ŞEHVET DUYAR MI?: "Bir ana vücudunu belli eden kıyafetlerle çocuğunun yanında gezemez..." diyen Müslüm Gündüz içindeki sapıklığı şu sözlerle dışa vurdu: "Bir insan annesinin simasını gördüğü zaman şehvetlenmez, bacısının simasını gördüğü zaman şehvetlenmez. Ama kollarını bacaklarını kalçasını, göğsünü gördüğü zaman şehvetlenir..."

Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?Fadime Şahin kimdir? Şimdi nerede ne yapıyor?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR32 YORUM

  • nedim ates 26 Şubat 2018 17:59 ne bu simdi bu adam gene nerden cıktı alın tıkın iceri

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