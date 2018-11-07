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Müslüm filmi rekora doğru koşuyor!

Müslüm filmi rekora doğru koşuyor!

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmi, vizyona girdiği günden beri salonları doldurmayı başarıyor. İkinci hafta sonuçlarında 2 milyondan fazla izlenmeyi geçen Müslüm, rekora koşuyor.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 08:57 - Güncelleme: 07-11-2018 08:57

Box Office verilerine göre çekimi 6 ay süren ve çıkmadan önce en az 4 milyon izleyiciyi hedefleyen Müslüm filmi, ikinci hafta gişe sonuçlarında da liderliğini sürdürmeye devam etti. İkinci haftanın sonunda seyirci sayısını %31,3 artıran Müslüm, toplamda 2.165.341 seyirciye ulaşmayı başardı.


Tüm zamanların en iyi 2. hafta açılışı
İkinci hafta sonuçlarında 788.280 kişilik seyirciye ulaşan Müslüm, böyle giderse Kasım ayı içerisinde hedeflediği rakama ulaşmayı başaracak. İlk haftasında 300 bin seyirci ile açılış yapan Müslüm filmi, ülkemizde tüm zamanların en iyi 2. Hafta açılışını yapmayı başardı. Bu da izleyicilerin filmi beğendiğini ve yakın çevresine önerdiğini kanıtlıyor.

Başrolünde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Erkan Can, Ayça Bingöl, Şahin Kendirci gibi isimlerin yer aldığı film, bir biyografi filminden istenileni en iyi şekilde sağlamış görünüyor. Filmde Müslüm Gürses’in küçüklüğünü eski O Ses Türkiye şampiyonu Şahin Kendirci canlandırdı. Böyle büyük bir rolün üstesinden çok iyi bir şekilde gelen Kendirci, övgü yağmuruna tutuldu.

Timuçin Esen hayran bıraktı
Müslüm Gürses’in büyümüş halini canlandıran Timuçin Esen ise gerek oyunculuğu gerekse de seslendirdiği şarkılarla büyük bir kitle tarafından “oskarlık bir performans” sergilediği şeklinde övüldü.

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