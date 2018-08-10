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Muska günah mıdır? Sadece 4 kurala uyan muskayı taşıyabilirsiniz

Muska günah mıdır? Sadece 4 kurala uyan muskayı taşıyabilirsiniz

Muska Kur'anı Kerim'den surelerle hazırlanan içinde şifa, nazar, sağlık ve bereket için duaların olduğu bir cevşen şeklinde hazırlanıp kişinin üzerinde taşıdığı bir dinsel korunmadır. Muska bazı kuralları yerine getiriyorsa caizdir ve kişinin üzerinde taşımasında bir sakınca yoktur.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 23:41 - Güncelleme: 10-08-2018 23:41

Muska nedir? : Muska, bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan içinde ayet, sure ya da duanın olduğu yazılı bir kâğıttır. Muska genellikle olası bir hastalıktan korunmak amacıyla veya nazara karşı taşınır. Çoğunlukla üçgen biçimindedir.

Muska taşımak caiz mi? : İslâm'a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik hastalıklar için sûre, ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz kabul edilmiştir. Ancak bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartlara uygun olarak yazılan muskaları kullanmak ve taşımak caizdir, İslâm dini açısından herhangi bir sakıncası yoktur. Bu şartlara uymayan muskalar ise haramdır. İşte dikkat edilmesi gereken şartlar: 

1. Okunan ve yazılan şey sûre, ayet, hadis veya manası anlaşılan dua olacak.
2. Manası bilinmeyen bir takım isim, harf, resim ve işâretler kullanılmayacak.
3. Tıbbi tedâvide olduğu gibi, burada da şifâ verenin yalnız Allah olduğuna inanılacak; O'ndan başkasından hiç bir şey umulmayacaktır.
4. Ayırma, iflas ettirmek için bir kişinin kötülüğüne yapılmayacaktır. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, IX/6397).

Vefk nedir? Ayetlerden ve Allah’ın isimlerinden yapılan vefklerin (tılsım, tesirli dua) şifalı olduğuna inanıyoruz. Vefkler, belli yazım kuralı olan ve belirli ayatlerin, isimlerin belirli oranlarda yazılarak veya okunarak işlendiği bir (dua) metodudur.

Nitekim, müzelerde tılsımlı gömlek olarak tarif edilen gömleklerde, bu tarz vefkleri görmemiz mümkündür. Yine havas kitabında da bu konular işlenmiştir. Ancak vefkler konusunda doğruları yanlışlardan ayırmak çok zor olduğu gibi, daima istismara müsait bir konu olmuştur. Havas ilmine hakim olmayan birinin tedavi maksatlı gelişi güzel bunları kullanması önerilmiyor.

Diğer taraftan, vefk, ebced harfleri olarak bilinen, harflerin sayı değerlerinden yola çıkarak, değişik ve çoğu anlaşılmaz şekiller yapılarak duaların rakamlara, geometrik çizim ve biçimlere dökülmesi şeklinde de olabiliyor. Bir çeşit Hurufilik olan bu yolun, vefkten başka muammâ, remil, fâl, cifr, azâyim ve nucûm gibi daha birçok değişik metotları ve uygulama alanları da vardır. Zaten fal, azayim ve nücum gibi uygulamalar açıkça hadislerde Peygamberimiz Efendimiz (asm) tarafından haram sayılarak yasaklanırken, geriye kalan, buna benzer gizemli, örtülü ve sırlı şeyler de caiz görülmüyor.

Manası ve mahiyeti bilinmeyen vefk ve benzeri şekillerin yapılmasını ve kullanımını başta İmam Nevevî, İbn hacer el-Heytemî gibi İslâm uleması caiz görmemişlerdir. Çünkü içinde sihir ve b

Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

 

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