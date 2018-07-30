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MÜSİAD'tan faiz çıkışı: Piyasaya ayar veriliyor

MÜSİAD'tan faiz çıkışı: Piyasaya ayar veriliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı'na gündemi değerlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 11:51 - Güncelleme: 30-07-2018 11:51

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la görüşen ve taleplerini Bakan'a ilettiklerini ifade eden MÜSİAD Başkanı Kaan'ın açıklamaları şöyle:

"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar."

"AÇIKLAMALARIN TEK ELDEN ÇIKMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesine değinen MÜSİAD Başkanı Kaan, "Merkez Bankası ya da dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli' dedik." ifadesini kullandı.

"VERGİ SİSTEMİNİN SADELEŞTİRİLMESİ GEREK"

Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerektiğini belirten Kaan, "Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerek. İş adamı olarak bizler daha sade vergi sistemiyle hareket etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"FAİZLE PİYASAYA AYAR VERİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Kaan faizlerle ilgili ise, "Faiz konusunda özellikle hassasız. Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 30 Temmuz 2018 12:33 "Faiz konusunda özellikle hassasız. Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz." Sayın Kaan böyle diyor da sen doğru bulsan ne olur? Doğru bulmasan ne olur? sayın Kaan; oy verdiğin kişilerden daha akıllı değildir.

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