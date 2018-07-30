MÜSİAD'tan faiz çıkışı: Piyasaya ayar veriliyor

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la görüşen ve taleplerini Bakan'a ilettiklerini ifade eden MÜSİAD Başkanı Kaan'ın açıklamaları şöyle:

"Ticaret savaşlarının bize faydası olacak, çünkü daha ekonomik ve köprü pozisyonu olan yerlere yatırım yapıyorlar."

"AÇIKLAMALARIN TEK ELDEN ÇIKMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesine değinen MÜSİAD Başkanı Kaan, "Merkez Bankası ya da dövizle ilgili açıklamaların tek elden çıkması bizim için çok önemli' dedik." ifadesini kullandı.

"VERGİ SİSTEMİNİN SADELEŞTİRİLMESİ GEREK"

Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerektiğini belirten Kaan, "Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerek. İş adamı olarak bizler daha sade vergi sistemiyle hareket etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"FAİZLE PİYASAYA AYAR VERİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Kaan faizlerle ilgili ise, "Faiz konusunda özellikle hassasız. Birilerinin faizle piyasaya ayar vermesini doğru bulmuyoruz." dedi.

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