MÜSİAD yurt dışı hedeflerini genişletiyor

2018 yılı yurt dışı faaliyetlerine hız veren MÜSİAD peş peşe açtığı yurt dışı temsilcilikleriyle dikkat çekiyor. MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD'ın Afrika, Asya Pasifik, Avrasya ve ABD'de yürüttüğü faaliyetlerini anlattı.

İşte MÜSİAD'ın 2018 yurt dışı hedefleri:

2018 AFRİKA YILI:

MÜSİAD olarak 2018 yılını Afrika yılı ilan ettik. Bu projemizdeki muradımız gerek kültürel gerekse dini bağlarımızın kuvvetli olduğu Afrikalı kardeşlerimiz ile ticari olan münasebetimizi ihya etmektir. Bu bağlamda Sudan, Nijerya ve Güney Afrika’da şubelerimiz Nijer, Senegal ve Fildişi Sahilleri’nde temsilcilerimizin özverili çalışmaları takdire şayandır. Bu kısa zaman içinde Benin, Çad ve Moritanya’da temsilciliklerimizin açılışlarını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca Etiyopya, Gana, Uganda, Tanzanya, Kenya, Somali ve Demokratik Kongo’ da teşkilatlanma çalışmalarımız büyük bir ehemmiyetle devam etmektedir.

ASYA-PASİFİK HAMLESİ

MÜSİAD olarak yeni dönemde Asya-Pasifik Merkezli bir teşkilatlanma modeline geçiş yapmış bulunmaktayız. Bu modelde Asya-Pasifikte yer alan ülkelerdeki teşkilatlanma çalışmalarımızı Malezya Merkezli olarak planlamaktayız. Hatta bununla alakalı olarak ilgili komisyonumuz içerisinde Asya-Pasifik Direktörlüğü kurulmuş olup spesifik olarak çalışmalarına devam etmektedir. Malezya bölgenin merkez ülke konumunda olup, bölgenin diğer ülkelerdeki teşkilatlanma çalışmaları bizzat bu merkezden yürütülecektir. Bölgede yer alan partner kuruluşlarımız , Malezya Bağımsız Müslüman İşadamları Derneği, Malezya Dış Ticaret Kalkınma Kurumu (MATRADE), Malezya-Arap Ticaret Odası, Malaysia Turkey Business Club (MTBC) ve World Islamic Economic Forum – Dünya İslam Ekonomi Forumu - yoluyla ilişkilerimiz sıcak tutulmakta olup lobi çalışmaları noktasında ülkemize önemli katkılar sunmaktayız. Yeni dönemde Asya-Pasifik bölgesindeki MoU çalışmalarını daha da genişleterek bölgedeki nüfuzumuzu arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu minvalde merkez ülke seçilen Malezya’da temsilciliğin kurulumu gerçekleştirilmiştir. Teşkilatı büyütmek için ülkedeki Müslüman Malezyalı kardeşlerimizi kuracağımız teşkilatta değerlendirerek yapıyı yerel dinamikler açısından daha da güçlendirmek amacındayız. Bölgenin diğer bir stratejik ülkesi olan Singapur’da da kan değişimi gerçekleştirilmiş olup, ülkenin ileri gelen Türk işadamının temsilci olarak ataması gerçekleştirilmiştir. Haricen Avustralya/Melborne’de ,bir şube Sidney’de Temsilcilik, Tayvan, Pekin, Şangay ’da temsilciliklerimiz mevcuttur. Önümüzde ki günlerde Çin’in en önemli eyaletleri olan Hong Kong, Xiamen ve Guongzhaou’da, Endonezya’ya, Filipinler’e ve Güney Kore’ye temsilcilik atamaları gerçekleştirilecektir. Ülkemizin ihracatını arttırmak ve ticari hacminin büyütülmesi noktasında Asya-Pasifik ciddi bir role ve öneme taşımaktadır.

ABD’NİN 50 EYALETİNDE 50 TEMSİLCİLİK ÇALIŞMASI

Hali hazırda bugün ABD Şubemiz New York’ta bulunmakta olup, önümüzdeki yeni dönem için ABD’nin 50 eyaletinde 50 temsilcilik sloganıyla yola çıkılmıştır. Her eyalette farklı hukuki kuralların mevcut olduğu ABD’de, bu çalışma ile maksadımız iş insanlarımızın farklı eyaletlerdeki yapacağı yatırımlarında temsilciliklerimiz vasıtasıyla işlerinin kolaylaştırılmasıdır. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız meyvesini şimdiden vermeye başladı. Temsilcilik açılışları gerçekleştirilen bölgeler Washington, Los Angeles, Philadelphia, Harrisburg, Pittsburgh, North Carolina, Delaware, Texas, Rochester, Kentucky, North Jersey’dir.

AVRASYA’DA BÜYÜYORUZ

Çoğunlukla Türki Cumhuriyetlerin olduğu bölgede, hali hazırda Kazakistan’da Astana ve Almatı’da temsilcilikler kurulmuş olup Kazakistan merkezli şube kurulum çalışmasında sona gelinmiştir. Geçen hafta Kazakistan ve Kırgızistan’a üst düzey görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. İki ülkede de iş insanlarımızla bir araya geldik ve ticari ilişkilerini daha nasıl ileriye götürebiliriz noktasında önemli projelerin alt yapısını görüştük.

Bu çalışmalar sürerken Azerbaycan şubesi kurulmuş yakın bir tarihte açılışı gerçekleştirilecektir. Bu ülkede de çok önemli işlere imza atacağımız inancını taşıyoruz. Öte yandan Gürcistan Batum ve Tiflis şehirlerinde şubeler mevcuttur. Tiflis şubesinin resmi açılışı 21 Nisan tarihinde gerçekleştirdik. Yine Özbekistan’a önemli ve verimli bir ziyaret gerçekleştirdikten hemen sonra Özbekistan’ın en önemli kuruluşlarından biri olan Özbekistan Uluslararası İş ve Teknoloji Derneği ile MoU anlaşması imzaladık. Haricen Özbekistan Ticaret Odası ile görüşmelerimizin doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ay sonu ülkeye yapacağı ziyaret sırasında Özbekistan Ticaret Odası ile de MoU anlaşması imzalamış olacağız. Türkmenistan, Kırgızistan, Ukrayna, Özbekistan, Pakistan ve Tacikistan’da temsilciliklerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.

AVRUPA’DA GÜÇLÜ TEŞKİLATLAR

MUSİAD, 24 Şube 2 temsilcilik ile en güçlü teşkilat yapısı ile Avrupa’da hızla büyümektedir. Almanya merkezli kurduğumuz Avrupa Direktörlüğü ile Avrupa’da yer alan tüm şubelerimizin ortak hareket edebilmesini amaçlamaktayız. Haricen Polonya ve İsveç gibi önemli Avrupa ülkelerinde teşkilatlanma çalışmalarını başlattık. 13-15 Nisan tarihleri arasında Avrupa Birliği’nin merkezi olan Brüksel’de Belçika şube açılışımızı gerçekleştirdik. Yakın bir tarihte Çek Cumhuriyeti temsilciliğimizin açılışı da planlamaktayız. Yine ticari faaliyetlerin geliştirilmesi noktasında 21-22 Nisan tarihlerinde Frankfurt şubemiz organizasyonunda Ofenbach’ta bölgedeki iş insanlarımızı bir araya getirecek bir fuar tertip ettik.. En büyük ticaret hacmimizin Avrupa’da olması hasebiyle de, ticari diplomasisine ayrı bir ehemmiyet vermekteyiz. Bu bağlamda muhatap kuruluşlar ile ilişkilerimizin geliştirmesi noktasında faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Alman-Türk Ticaret Odası ile önemli çalışmalar yürütmekte olup, diğer IHK’lar ile de ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çalışmalar başlatılmıştır.

MENA BÖLGESİNDE TEMSİLCİLİKLER AÇILACAK

Bölgenin lokomotif ülkeleri olarak adlandırılabilecek olan Katar ve BAE’ de güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak en temel amaçlarımız arasındadır. Bu bağlamda Dubai’ye temsilcilik ataması gerçekleştirildi. Hali hazırda Katar, Cidde, Tahran, Tebriz, Fas ve Irak’ta temsilcilikler mevcuttur. Yeni dönemde Tunus, Cezayir, Ürdün, Yemen ve Bahreyn gibi ülkelerde teşkilatlanma çalışmaları sürdürülmekte olup yakın zamanda atamaları gerçekleştirilecektir. Yine bölgedeki ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından 2018 yılının Ocak ayında bölgenin en önemli ülkelerinden biri olan Katar’da” Expo Turkey by Qatar” fuarını düzenledik. Bu fuar üyelerimizin ülke ile olan ticari münasebetlerinin geliştirilmesi noktasında çok önemli bir katkı sundu.

2018 YILI HEDEFLERİ

Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, göreve geldiklerinden bu yana 10 aylık periyotta yaptıkları çalışmalardan bahsetti. 2018 yılını Afrika yılı ilan ettiklerini belirten Uyar, yıl sonunda Afrika’da 30 ülkede MÜSİAD şube ve temsilciliklerinin kurulmasını hedeflediklerini ve yine 2018 yılı sonunda MÜSİAD olarak toplamda 100 ülkede irtibat ofisleriyle var olmayı amaçladıklarını belirtti.