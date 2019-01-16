Müşerref Akay canlı yayında o siyasetçiye öpücük yolladı!

Ama son evliliğim kötüydü. İyi bir insan ama bir takım şeyler yerine oturmadı. Etrafını toparlayamadı, özet olarak bu çıktı ayrılığımızda… Ben ayrılmak için evlenmedim. Belli bir yaşa gelmişim, çocuklarım büyümüş mesleğimde de istediklerimi yapmışım, artık normal hanımlar gibi ben de ‘koca parası yiyeyim, rahat edeyim’ diye düşündüm ama olmadı. Allah selamet versin, evlendi mutlu, Allah daha mutlu etsin. Kötü bir insan değil o da…