Müşerref Akay canlı yayında o siyasetçiye öpücük yolladı!

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olan Müşerref Akay, yerel seçimlerde İstanbul'da hangi adayı desteklediğini açıkladı ve o siyasetçiye öpücük yolladı.

Müşerref Akay canlı yayında o siyasetçiye öpücük yolladı!

Usta sanatçı Müşerref Akay, Kanal D'de ekrana gelen; Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunuculuğunu yaptığı '2. Sayfa' programına konuk oldu. Burada evliliklerine ve meslek hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da hangi adayı desteklediğini de açıkladı. İşte ünlü şarkıcının açıklamalarından satır başları;

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Müşerref Akay canlı yayında o siyasetçiye öpücük yolladı!

"Çocuklarımın babasıyla 17 yaşında evlendim. Annem-babam imza attı. Vermeseydiler kaçacaktım. Annem dedi ki ‘baban yaşında, olmaz’ ben bir şekilde ikna ettim. İlk eşim benden 20 yaş büyüktü. Ben onu sevdim, insanlar soruyorlar inanmıyorlar ama hakikatten çok sevdim evlendim. Yaş farkı hiç gözüme gelmedi. İki çocuğum var başka da çocuğum yok...

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Müşerref Akay canlı yayında o siyasetçiye öpücük yolladı!

Ama son evliliğim kötüydü. İyi bir insan ama bir takım şeyler yerine oturmadı. Etrafını toparlayamadı, özet olarak bu çıktı ayrılığımızda… Ben ayrılmak için evlenmedim. Belli bir yaşa gelmişim, çocuklarım büyümüş mesleğimde de istediklerimi yapmışım, artık normal hanımlar gibi ben de ‘koca parası yiyeyim, rahat edeyim’ diye düşündüm ama olmadı. Allah selamet versin, evlendi mutlu, Allah daha mutlu etsin. Kötü bir insan değil o da…

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Müşerref Akay canlı yayında o siyasetçiye öpücük yolladı!

Boşandıktan sonra hiç görüşemedim. Çünkü ben hayatım boyunca ayrıldığım kimseyle görüşmedim… Arkadaş da değiliz, insan birlikte olduğu bir insanlar nasıl arkadaş olur? Ben onun karşısındayım… Çocuğum da olsa görüşmezdim...

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