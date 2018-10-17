Muş'da domuz sürüleri görüntülendi

Varto karayolunda yaklaşık 20 kadar domuz sürüsü gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Domuz sürüsü yol kenarında ilerlerken, araçların korna seslerini duyunca tek sıra halinde kaçarak gözden kayboldu. Sürekli bu yolu kullanan sürücüler, ilk kez böyle bir olaya şahit olduklarını söyleyerek sürüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.
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