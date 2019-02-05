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Musakka hangi ülkenin yemeği? Makedonya, Yunanistan ve Türkiye arasında kriz

Musakka hangi ülkenin yemeği? Makedonya, Yunanistan ve Türkiye arasında kriz

Yunanistan ile Makedonya arasındaki "musakka" krizine Türkiye'de dahil oldu. Habertürk yayınına katılan Gastronomi uzmanı Asuman Kerkez canlı yayında Musakkanın Türklere ait bir yemek olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 17:24 - Güncelleme: 05-02-2019 17:24

Almanya'daki bir yemek fuarında musakkanın, Makedonya Cumhuriyeti sembolüyle "Makedonya mutfağı-Geleneğin tadı" pankartının altında servis edilmesine Yunanlılar sert tepki gösterdi. Makedon aşçılar musakkanın yüzyıllardır Makedonya'ya ait olduğunu iddia etti. Yunan basını haberi sayfalarına taşıyıp musakkanın tamamen Yunan olduğunu göstermek için pişirdikleri musakkalarla fotoğraflar paylaştı. Tartışmaya şimdi de Türkiye dahil oldu.

"MUSAKKA OSMANLI'YA AİT": Habertürk yayınına katılan Gastronomi uzmanı Asuman Kerkez "Musakka ne Makedonya'nın ne de Yunanistan'ın. Bu leziz yemek coğrafyayı 600 yıl yöneten Osmanlı-Türk Mutfağı'na ait." diyerek tartışmaya yeni bir boyut kattı.

Kerkez "musakka" isminin geleneksel Osmanlı mutfağında kullanılan dillerden biri olan Arapça'dan geldiğine dikkat çekerek "Musakka bir yemek çeşidine verilen isimdir. Etimolojik kökenine bakılınca "Saki" su dağıtan insan demektir. Musakka da suyla pişirilen etli yemek anlamına geliyor. Günümüzde bir çok çeşidi de olsa; asıl aktörü patlıcandır. Musakka'nın, Yunan ya da Makedonya'ya ait olduğunu iddia edebilmeleri için; bu kelimenin onların diline ait olması gerekir -ki değil- patlıcan güneyden Akdeniz'e doğru gelmiş ve oraya sonradan gidiyor. İsim zaten aşağıdan yukarıya doğru böyle devam ediyor. Eğer Yunanistan'da ya da Makendonya'da başka bir adı olsaydı, bununla ilgili belgeleri çıkartırlardı. " dedi.

"ARALARINDA PAYLAŞAMYINCA SIKINTI ÇIKIYOR": Yunanistan ve Makedonya arasındaki tartışmada "musakka" isminin kullanıldığını hatırlatan Kerkez "Yunanistan hızını alamıyor kahve, yoğurt, baklava, Hacıvat - Karagöz; yavuz hırsız misali bizi bastırıyor. Dünyada biraz daha hızlı kabul gördüğü için de 'ya o bizim' diyene kadar bakıyoruz; grek yoğurt, grek kahve diye piyasaya sürüyor. Biz de burda kendi içimizde tartışıp duruyoruz." diye konuştu. Daha önce yaşanan kısır tartışmalara da değinen Kerkez "Bunları kendi aralarında paylaşamayınca sıkıntı çıkıyor" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • sivasistanbul 05 Şubat 2019 17:59 20 liralık patlıcana bizim yemeğimiz değil, kim istiyorsa alsın????????????????

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