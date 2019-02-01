'Musakka' hangi ülkenin yemeği! İki ülke birbirine girdi

Makedonya'yla yıllarca diplomatik sorunlara yol açan bir isim sorunu yaşayan Yunanistan'ın, bu kez de bu ülkeyle musakka yemeğinin kime ait olduğu konusunda tartışmaya girdiği belirtildi.
Yunan halkı musakkanın, Almanya'daki bir yemek fuarında Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya'nın devlet sembolü altında servis edildiğini görünce şoke oldular.
Haberde Yunanların, Makedonya'nın bu ismi alması ve Büyük İskender'i kendilerinin kabul etmesinden uzun süredir şikâyetçi olduğunu söylüyor.
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