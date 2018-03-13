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Musa Çam kimdir CHP'li vekilin ANF'ye verdiği röportaj neydi?

Musa Çam kimdir CHP'li vekilin ANF'ye verdiği röportaj neydi?

Aslen İzmirli olan Musa Çam CHP Milletvekili olarak mecliste bulunuyor. Peki Musa Çam kimdir ve PKK ajansı ANF'ye verdiği röportajda neler söylemişti? Meclis'te Bahçeli cezası alan Musa Çam gündemin ilk sırasına oturdu.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 13:21 - Güncelleme: 13-03-2018 13:21

Musa Çam, 5 Ekim 1953'te İzmir'de doğdu. Buca Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan Musa Çam, 12 Eylül askeri darbesiyle tutuklandı ve MGK kararı ile 10 yıllık siyasi yasak kapsamında kaldı. 1987 yılında referandumla yasağı kalkan Musa Çam, İzmir Belediyesi ve Tariş'te işçi olarak çalıştı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Şube Yöneticiliği yapan Musa Çam, Ege Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve DİSK Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Musa Çam, TÜSES Vakfı, Sosyal Demokrasi Derneği ve DİSK Emekli-Sen Üyesidir.

24. Dönemde CHP'den İzmir Milletvekili seçilen Musa Çam, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Musa Çam, evli ve 2 çocuk babasıdır.

MUSA ÇAM KAVGA ÇIKARDI: Musa Çam ismi bugün Meclis'teki kavga ile yeniden gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın geçmişte AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “Züriyetsiz” sözünü kürsüden ifade etmesiyle kavga başladı. AK Partililer ve MHP’liler Musa Çam’ın üzerine yürürken, CHP grubu tepkili MHP grubu ile AK Partililer arasında kaldı.

CHP’liler ve az sayıdaki HDP’liler Musa Çam’ı Genel Kurul’un dışına çıkararak darbe almasını önlemeye çalıştı. Oturuma ara verilirken arbede uzun süre devam etti.

MUSA ÇAM'A MECLİS YASAĞI : İdare amirleri ve parti yöneticilerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu. Oylamada teklif kabul edildi.

MUSA ÇAM PKK AJANSI ANF'YE NE DEDİ? : Musa Çam Ağustos ayında terör örgütü PKK'nın yayın organı olan ANF'ye verdiği röportajla büyük tepki almıştı. Musa Çam, bugün Meclis'teki kavgada başrolde olunca bu söyleşi de yeniden gündeme geldi. MHP'liler twitterdan
'Ahlaksız Musa Arsız Çam' başlığı altında tepki yağdırdı.

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