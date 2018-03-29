Mursi'den kötü haber! Hayatını kaybedebilir

Mursi’nin ailesi hapishanede kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla hapishane şartlarının dışarıdan bir komite tarafından değerlendirilmesini istedi.

Eski Dış İlişkiler Özel Komitesi Başkanı Crispin’in başkanlığındaki İngiliz Parlamento Komitesi ve birkaç insan hakları avukatı, diyabetli bir hastaya gösterilmesi gereken ihtimamın gösterilmemesi sebebiyle Mursi’nin hayatının tehlike içinde olduğunu tespit etti.

Mursi’ye gerekli sağlık hizmetinin sağlanamaması hâlinde hayati tehlikesinin bulunabileceği belirtildi.