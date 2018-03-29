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Mursi'den kötü haber! Hayatını kaybedebilir

Mursi'den kötü haber! Hayatını kaybedebilir

Mısır’ın başkenti Kahire’deki Tora hapishanesinde, tek kişilik hücrede, çeken Müslüman Kardeşler’in lideri Muhammed Mursi’nin diyabet, yüksek tansiyon ve karaciğer hastası olduğu duyuruldu.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 10:45 - Güncelleme: 29-03-2018 10:45

Mursi’nin ailesi hapishanede kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla hapishane şartlarının dışarıdan bir komite tarafından değerlendirilmesini istedi.

Eski Dış İlişkiler Özel Komitesi Başkanı Crispin’in başkanlığındaki İngiliz Parlamento Komitesi ve birkaç insan hakları avukatı, diyabetli bir hastaya gösterilmesi gereken ihtimamın gösterilmemesi sebebiyle Mursi’nin hayatının tehlike içinde olduğunu tespit etti.

Mursi’ye gerekli sağlık hizmetinin sağlanamaması hâlinde hayati tehlikesinin bulunabileceği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • has 29 Mart 2018 11:20 firavun artığı siyonist amerikan köpeği sisi ve avaneleri nasıl sa sizde geberecek ve ALLAH'ın gerçek adaleti ile karşılaşacaksınız cehennem çukurları sizleri bekliyor olacak

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