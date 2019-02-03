Murat Yıldırım konuşmakta zorlandı Milyoner'e Ayşen Gruda damga vurdu

ATV ekranlarının en uzun soluk yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümüne geçtiğimiz günlerde kansere yenik düşerek aramızdan ayrılan Ayşen Gruda sorusu damga vurdu. Yarışmacının soruya yanıt vermesinin ardından sunucu Murat Yıldırım'ın Gruda'ya dair yaptığı konuşma stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı.

Yarışmacıya yöneltilen soru; "Konuşmalarını dinlediğiniz 'Çöpçüler Kralı' filminde Hacer karakterini canlandıran aktris kimdir?" şeklindeydi. Boğaziçi Üniversitesi'nde mezun olan genç yarışmacı, bu soruyu soruyu iki joker kullanarak yanıtladı.

Yarışmacının soruyu bir sefer de bilememesinin ardından bir Murat Yıldırım bir açıklama yapınca duygusal anlar yaşandı. Konuşmakta güçlük çeken Yıldırım, şunları dile getirdi;

"Allah rahmet eylesin. Bu hayatta gördüğüm en mütevazi, sevgiden yana, barıştan yana bir oyuncuydu. Bir insandı her şeyden önce. Türk sineması ve Türkiye çok büyük bir insanı kaybetti."



