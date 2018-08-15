Murat Yıldırım Çin Seddi'ni bilemeyen olay yarışmacıyla ilgili ilk kez konuştu

ATV'nin çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de avukat kadın yarışmacının Çin Seddi'nin nerede olduğunu bilememesi gündeme oturmuştu. Jokerlerini bir bir harcayan yarışmacı son olarak telefon joker hakkını kullanmış ve arkadaşı Çin Seddi'nin Çin'de olduğu yanıtını vermişti. Yarışmacı Su Ayhan da soruyu doğru yanıtlamıştı. Hukuk mezunu olan birinin bu soruyu bilememiş olması ise kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Hatta kadın yarışmacının bilinçli olarak soruyu yanıtlamadığını, bunun bir reklam çalışması olduğunu iddia edenler bile olmuştu. İşte o anlarla ilgili ilk kez konuşan yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım, Ayhan'ı ‘Bence cevaptan emin olmak için öküz altında buzağı aradı...’ sözleriyle savundu.
Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda 'Çin Seddi nerededir?' sorusunu iki jokerle yanıtlayarak alay konusu olan yarışmacı hakkında şöyle konuştu: "İlk başta ben de şaşırdım ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar.".
NELER OLMUŞTU; Kim Milyoner Olmak İster programı ilginç yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Programa bu kez 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı damga vurdu. Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Habibe Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti.
Dijital pazarlama, girişimcilik ve sosyal medya reklamı gibi alanlarda uzmanlaşan Su Ayhan, Çin Seddi için telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi. Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan “Yaşar Güvenir” yerine “Özdemir Erdoğan” şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.
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