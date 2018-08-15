Murat Yıldırım Çin Seddi'ni bilemeyen olay yarışmacıyla ilgili ilk kez konuştu

ATV'nin çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de avukat kadın yarışmacının Çin Seddi'nin nerede olduğunu bilememesi gündeme oturmuştu. Jokerlerini bir bir harcayan yarışmacı son olarak telefon joker hakkını kullanmış ve arkadaşı Çin Seddi'nin Çin'de olduğu yanıtını vermişti. Yarışmacı Su Ayhan da soruyu doğru yanıtlamıştı. Hukuk mezunu olan birinin bu soruyu bilememiş olması ise kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Hatta kadın yarışmacının bilinçli olarak soruyu yanıtlamadığını, bunun bir reklam çalışması olduğunu iddia edenler bile olmuştu. İşte o anlarla ilgili ilk kez konuşan yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım, Ayhan'ı ‘Bence cevaptan emin olmak için öküz altında buzağı aradı...’ sözleriyle savundu.