Murat Yıldırım arap hayranları yüzünden taşındı yeni evine servet ödedi!

'Kilm Milyone Olmak İster' programının yakışıklı sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Murat Yıldırım, arap hayranları yüzünden Beykoz'a taşındı. Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Yıldırım, arap hayranların Nişantaşı'ndaki evini öğrenmesi ve sürekli evinin önüne gelmeleri Yıldırım'ın bu kararı almasında etkili olmuş.

Cadde'nin haberine göre; Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent’e taşındı. Yıldırım, iki yıl önce evlendiği Faslı eşi İmane Elbani’yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı. Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu. Yıldırım’ın, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdığı öğrenildi.