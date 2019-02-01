Murat Yeni için istenen ceza belli oldu!

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Yeni'nin televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatılıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı aktarıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Murat Yeni "sanık" sıfatıyla yer aldı.FETÖ/PDY'nin genel yapısı, medya yapılanması ve medyayı kullanma yöntemlerine işaret edilen iddianamede, söz konusu terör örgütünün medya-propaganda aracı niteliğinde faaliyet gösteren Samanyolu televizyonunun kapatıldığı hatırlatıldı.

ÖRGÜT, "MACERACI" İLE HİMMET GELİRİNİ ARTIRMIŞ: İddianamede, örgütün, bu televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarıldı.

Yeni'nin de örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediği, televizyon programı yaptığı iş yerlerinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilen iddianamede, bu işletmelerin sahiplerinin tamamı hakkında yurt çapında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlemlerin bulunuyor olmasının tesadüfi gerekçelerle izah edilemeyeceği vurgulandı. İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatılıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ: Örgütün insanları etkileme yöntemine de işaret edilen iddianamede, örgütün, himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturup bu ortamda iyice kıvama getirilen kişilerin açık artırma usulüyle himmet arttırmasını sağladığı kaydedildi.Sanığın hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtilen iddianamede, sanığın ifadesine de yer verildi. Murat Yeni'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadede, sanık "Maceracı" isimli programdan dolayı ülke genelinde tanınan ve sevilen simaya sahip olduğunu anlattı.

ÖRGÜT "MACERACI"YI VİTRİN OLARAK KULLANMIŞ: Bu nedenle örgütün kendisini vitrin olarak kullandığını belirten Yeni, "Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, örgüte mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden bekledikleri fayda da bundan ibaret." şeklinde ifade verdi.Yeni, ifadesinde profesyonel sunuculuk yaptığını belirterek, "Çekim yapacağım iller ve o ildeki esnafı Samanyolu televizyonunda konu araştırmacısı olarak görev yapan İlyaz Nayir belirlerdi. Biz de o ile gittiğimizde bu kişinin sağladığı irtibatla görüşür çekim yapardık." ifadesini kullandı.

TANINMIŞ KİŞİLER TELEVİZYON KANALINDA SOHBET TOPLANTISI YAPMIŞ: Örgütün medya yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Yeni, şunları kaydetti: "Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez televizyon kanalında cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katıldığım sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."

ONLARI EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ OLARAK BİLİRDİM: Yeni, geçmişte bir röportajında örgüt yöneticileri hakkında söylediği övücü sözlerin hatırlatılması üzerine de "O gün itibarıyla örgütün gerçek yüzünü görememiştim. O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında birden bu insanlardan kopup farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı." cevabını verdi.