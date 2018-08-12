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Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif!

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif!

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çok konuşulacak bir öneride bulunarak, "Twitter'a TC kimlik no ile girilsin" dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 20:27 - Güncelleme: 12-08-2018 20:27

Zaman zaman erişim engeli getirilen Twitter için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, tartışma yaratacak bir öneride bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, cuma günü iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısına katılan Murat Ülker, burada Twitter kullanımıyla ilgili bir öneride bulundu.

"TC KİMLİK NUMARASIYLA GİRİLSİN"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Murat Ülker'in, Bakan Albayrak'a, "Twitter'a TC kimlik numarasıyla girilsin" önerisinde bulunduğunu aktardı.

Murat Ülker'in, bu konuda Almanya'yı örnek gösterdiği belirtilerek, "TC kimlik numarası veya telefon numarası verilmeden hesap açılması sorumsuzluk, hatta suça azmettiriciliktir. Herkes o ortamı serbest küfür kürsüsü sanıyor" dediği ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • ÖTÜKENLİKURT 12 Ağustos 2018 21:49 Trump, sen ömründe hiç muhalif oldun mu? Sen ömründe hiç sokağa çıktın mı? Demokratik protesto hakkını kullanırken tutuklandın mı? Sen demokratik yolları kapatırsan, halk rahatlamak için face kullanır, twitter kullanır başka yol ve yöntemler kullanır! İKTİDAR YALAKASI OLANLAR, BASKILARDAN BUNALAN HALKIN DUYGULARINI ANLAYAMAZ!

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Berat Albayrak
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