Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif!

ÖTÜKENLİKURT 12 Ağustos 2018 21:49 Trump, sen ömründe hiç muhalif oldun mu? Sen ömründe hiç sokağa çıktın mı? Demokratik protesto hakkını kullanırken tutuklandın mı? Sen demokratik yolları kapatırsan, halk rahatlamak için face kullanır, twitter kullanır başka yol ve yöntemler kullanır! İKTİDAR YALAKASI OLANLAR, BASKILARDAN BUNALAN HALKIN DUYGULARINI ANLAYAMAZ!