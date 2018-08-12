Zaman zaman erişim engeli getirilen Twitter için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, tartışma yaratacak bir öneride bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, cuma günü iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısına katılan Murat Ülker, burada Twitter kullanımıyla ilgili bir öneride bulundu.
"TC KİMLİK NUMARASIYLA GİRİLSİN"
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Murat Ülker'in, Bakan Albayrak'a, "Twitter'a TC kimlik numarasıyla girilsin" önerisinde bulunduğunu aktardı.
Murat Ülker'in, bu konuda Almanya'yı örnek gösterdiği belirtilerek, "TC kimlik numarası veya telefon numarası verilmeden hesap açılması sorumsuzluk, hatta suça azmettiriciliktir. Herkes o ortamı serbest küfür kürsüsü sanıyor" dediği ifade edildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak aslDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER