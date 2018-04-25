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Murat Ülker'dan çarpıcı sözler! Kovsalar da gitmem

Murat Ülker'dan çarpıcı sözler! Kovsalar da gitmem

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ses getiren açıklamalarda bulundu. Ülker şirketinin sadece yüzde 25'inin yurtdışında olduğunu söylerken Rahmi Koç'un bile kendisine 'Sen artık Londra'dasın değil mi?' dediğini anlattı. Ülker, ''Varlıklarım borcun tamamını kapatır. Üstüne de bana 15 milyar lira kalır. 'Ben Türkiye’deyim, bir yere gittiğim yok, Kovsalar gitmem'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 13:50 - Güncelleme: 25-04-2018 13:50

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 6.5 milyar dolarlık kredi borcu yapılandırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ülker, “Kısa vadeli 400 ayrı kredi borcumuz vardı. Bunların hepsini kapatıp uzun vadeli tek borca indirmek istedik. Bankalar, “Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcun tamamını kapatır, üstüne de bana 15 milyar lira kalır” deyince ikna oldu” dedi. Ülker, ayrıca Türkiye’de olduğunu ve kovsalar bile gitmeyeceğini de söyledi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker bir gazeteye verdiği röportajda  şu açıklamalarda bulundu.

KREDİLERİN VADELERİNİ UZATMAK İÇİN BİR FORMÜL BULMALIYIZ: Şirketlerimizin bankalardan kullandığı 400 ayrı kredi var. Hemen hepsi spot ve rotatif krediler. Yani, vadeleri 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Yani, günde 1’den fazla krediye denk geliyor. Bu kredilerin vadelerini uzatmak için bir formül bulmalıyız. Ülker, borçlarının vadesini uzatma arayışını bankalara nasıl anlatacağını düşünürken, geçmişte adı Emlak Bankası ve Egebank’la çok anılan avukat Aydoğan Semizer’le yolu kesişti. Bu operasyon için danışman seçtiği Semizer’in ilk tavsiyesi şu oldu:

ALACAKLI BANKALARA MEKTUP GÖNDERİLDİ

Öncelikle bankalara, “Biz kredi taksitlerini ödemeyi durduruyoruz” diyeceksiniz. Ödemeye devam ederken masaya oturursanız, her banka kendi ödemesinin sürmesini ister. O zaman da hedeflediğiniz sağlıklı sonuca ulaşamazsınız. Alacaklı bankalara mektup gönderildi, görüşmeye oturuldu. Ülker ve ekibi tabloyu kendi pencerelerinden açtı:

6.5 milyar dolarlık 400 ayrı kredi bizim için indefinite (belirsiz) bir durum yaratıyor. Tamam, ülkemizde kredi sistemi böyle çalışıyor ama bu da uzun vadeli önümüzü görmemizi zorlaştırıyor. Kredilerin vadesini uzatmamız gerekiyor.

BÜYÜK BİR BANKANIN MÜDÜRÜ İTİRAZ ETTİ

Biz şirketlerimizin hepsinin borcunu Yıldız Holding’te topluyoruz. Borçlu tek muhatap Yıldız Holding olacak. Siz bize uzun vadeli 6.5 milyar dolar kredi açın. Bankalarınıza olan kısa vadeli borçlarımızı kapatalım. Yıldız Holding uzun vadeye yayılan tek borcu size ödesin. Bir büyük bankanın genel müdürü itiraz etti: Bizim 3 yıllık kredilerin faizini ödeyebilecek kaynağımız var. Ancak, 3 yıl sonra gelip size “Deniz bitti, ödeyemiyorum” demem daha mı iyi olur. Bu işi sürdürülebilir hale çevirmek lazım.

15 BANKA AYNI NOKTADA BULUŞTU

Bir başka büyük bankanın genel müdürü söz aldı: Biz borçlarınızı yeniden yapılandırmaya varız. Bir büyük banka daha bu formüle sıcak baktı: (...) bankası konsorsiyum lideri olsun. Yıldız Holding’e 6.5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi açalım. Konsorsiyumu oluşturan bankalar, 6.5 milyar dolar için vadeyi de belirledi: 4 yılı sadece faiz ödemeli, 8 yıl vade olacak. Derken alacaklı 15 banka aynı noktada buluştu:

TÜRKİYE'DEYİM VE GİTMİYORUM

Uzun vadeli krediden payımıza düşeni devreye almak üzere işlemleri başlatıyoruz.Gergin başlayan görüşmelerin ardından ulaşılan aşama Murat Ülker’i memnun etti:Türkiyedeyim gitmiyorum. Bankalar çok anlayışlı ve yapıcı oldu...

9 MİLYAR BORCUMUZ VAR

Yıldız Holding’in yurt dışındaki uzun vadeliler dahil, 9 milyar dolar borcunun olduğu, 6.5 milyar dolarlık bölümü için yeniden yapılandırma istediği ilk duyulduğunda tedirginik yarattı...Şimdi, 6.5 milyar doları 8 yıl vadeye yaymaya dönük anlaşmayı işlem aşamasına getiren Ülker rahatlamış görünüyor...Bu durum, bankaların en güçlü şirketleri bile “kısa vadeli krediye boğmaması” gerektiğini ortaya koyuyor.

KOÇ SORDU: LONDRA’DA MI YAŞIYORSUN MURAT BEY

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, varlıklarının önemli bölümünü yurt dışına taşığı yolundaki izlenimlere öncelikle şu yanıtı verdi: Varlıklarımın 4’te biri, yani yüzde 25’i yurt dışında... 80 fabrikam var... 55’i Türkiye’de...Toplam 60 bin personelimizin 40 bini Türkiye’deki şirket ve tesislerimizde çalışıyor. Ülkemde her yıl 4-5 bin yeni istihdam yaratıyorum.

KOVSALAR DA GİTMEM!

United Biscuits, Godiva ve Ülker’i sinerji için İngiltere merkezli Pladis çatısı altında topladıklarını anımsatıp, bu durumun yanlış anlaşıldığını savundu: Rahmi Koç bile bana, “Artık Londra’da mı yaşıyorsunuz Murat Bey?” diye sordu. Kendisine, “Ben Türkiye’deyim, bir yere gittiğim yok” cevabı verdim. Bunu anlattıktan sonra ekledi:Kovsalar gitmem...

ŞOK’U HALKA AÇIYORUZ

Murat Ülker, borç yeniden yapılandırma görüşmeleri sürerken, bünyelerindeki Şok Market zincirini halka açılma çalışmalarının da bir yandan devam ettiğini aktardı: Oradaki danışman 3 banka, “Bize neler olduğunu anlatın, aksi hale Şok’un halka açılması sürecini yönetmeyiz” dediler. Zaten Şok’un her detayını biliyorlardı. Yıldız Holding’i ve diğer şirketlerimizi de inceleyip, Şok’un halka açılabileceğine kanaat getirdiler.

YURT DIŞI MARKALARA TÜRKİYE’DE 500 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM YAPILIYOR

Murat Ülker, sohbet için buluştuğumuzda yanında getirdiği başta İngiltere olmak üzere yurt dışında ünlü olan markalarını gösterdi: Türkiye’deki tesislerimizde Godiva ve United Biscuits’e üretim yapıyoruz. Silivri’deki fabrikayı 1.5 yıl önce bu amaçla sıfırdan devreye aldık. Şu anda yurt dışındaki markalarımıza ülkemizde yaptığımız üretimin cirosu 500 milyon doları buluyor.Söz konusu ürünlerin Ar-Ge’sinin de Türkiye’de yapıldığını belirtti: Yani, yurt dışındaki markalarımız ülkemizde yatırım, istihdam ve ihracat yaratıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • MİSAFİR 25 Nisan 2018 14:08 BRAVO ALLAH RAZI OLSUN ,,BU ÜLKEYE BU DEVLETE BU MİLLETE BU DEVLET BAŞKANINA İHANET EDENLER İKİ DÜNYADADA HUZUR BULMASIN İNŞALLAH

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  • Misafir 25 Nisan 2018 14:35 Devlet başkanı kelimesinide araya nasıl sıkıştırmışsın anlamadık :)

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