Murat Ülker kimdir eşi ve çocukları kim aslen nereli?

Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Murat Ülker 'in kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu. Fettah Tamince ile dünür olan Murat Ülker oğlu Yahya Ülker'i mayıs ayında Hatice Tamince ile evlendirecek.

Ülker markasının sahibi olduğu Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker kimdir, ailesi köken olarak aslen nereli? İşte Murat Ülker ve eşi Betül Ülker ile çocukları hakkında merak edilenler:

MURAT ÜLKER ASLEN NERELİ: 1959 yılı İstanbul doğan Murat Ülker aslen Kırım Aluşta'hlıdır. Annesi Güzide Ülker, babası Sabri Ülker'dir. Ahsen Özokur adında ablası vardır. Holding'de ablası Ahsen Özokur ve Murat Ülker iki büyük ortaktır. İkisi de birer aile şirketi kurdu. Murat Ülker’in şirketinin adı "Kökler", Ahsen Özokur’un şirketi de "Üs". Bu şirketler üzerinden Yıldız Holding'e ortaklar.

Murat Ülker'in eşi ve çocukları : Murat Ülker'in eşinin adı Betül Ülker (Ataseven). Murat Ülker eşi Fatma Betül Ataseven aileleri vasıtasıyla tanışıyorlar. Murat Ülker'in annesi Güzide Ülker, Bütel Ataseven'i daha o üniversiteye giderken gözüne kestirmiş. Gelin adayının babası Prof. Dr. Asaf Ataseven ile annesi Dr. Gülsen Ataseven ise, Ülker Ailesi’nin yakın dostuymuş. Ancak yine de 'ya vermezlerse' endişesi yaşamışlar.

Murat Ülker'in eşi ile tanışması : Murat Ülker, evlilik konusunun annesi tarafından nasıl ve ne zaman gündeme getirildiğini şöyle anlatıyor:

-Annem beni bir an evvel evlendirmek istiyordu. Ben de yurtdışından henüz gelmiştim. Kız istemeye giderken, annemde tereddütler vardı. Betül için “Hem okuyor, hem de daha çok küçük, vermezler” demişti. Evlilik arifesinde, babamdan şöyle bir nasihat almıştım:

-“Oğlum; bu evlilik işi, tıpkı yemek pişirmeye benzer. Malzemesini dikkatlice seçersin, hepsini güzel güzel ilave edersin. Ocağın başında durur, sabırla pişirirsin. Ardından da büyük bir iştah içinde lezzetle yersin. Ama bunu çok dikkatli yapmak gerekir.”

-21 Temmuz 1983 Perşembe günü evlendik, barklandık. Ama Betül, iki yıl daha tahsiline devam etti. Bu arada, eşimi bir defa gidip, okuldan aldığımı hatırlıyorum.

Betül Ülker anlatıyor : Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker’in eşi Betül Ülker ise aileye nasıl gelin gittiğini şu şekilde anlattı:

-"Biz, Murat’la hiç karşılaşmamıştık. O yıllarda öğrenci olduğum için sürekli okuldaydım.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydim. Ülker Ailesi gelip, beni ailemden istedi. Söz, nişan derken, günler geçiyordu. Annem, yüksek tahsilimi tamamlamam için çok ısrar ediyordu. Ancak, öğrencilik yıllarımda, üniversitelerde kız öğrencilerin “türban sorunu” tartışılıyordu. Sabri Bey, konunun bir an önce karara bağlanmasını istiyordu.

Başörtüsü yasağı gelse okula gider misin? : Kayınvalidem Güzide Hanım, bana “Gel bakalım Betül'cüğüm, otur şuraya” dedi. Güzide Hanım’ın karşısına oturdum ve kendisini dinlemeye başladım. Bana, şu soruyu yöneltti: “Kızım, okula başörtü yasağı gelse, başı açık gider misin?” Benim cevabım “Yoo, gitmem” şeklinde oldu. Bunun üzerine Güzide Hanım, “Eee, bunlar ne konuşuyorlar o zaman?” dedi ve mesele böylece hallolmuş oldu. Ardından düğünümüz yapıldı.

Murat Ülker'in çocukları : Murat Ülker ve eşi Betül Ülker'in mutlu evliliklerinde biri ikiz toplam 3 çocukları oldu.

Murat Ülker'in üç çocuğu bulunuyor. Büyük oğlu Yahya Ülker şu anda üniversite eğitimini tamamlıyor.

Murat Ülker'in çocukların büyük olanı 1993 yılında dünyaya gelen Yahya Ülker. İkiz çocukları Mustafa ile Fatih Ülker ise 2000 yılında dünyaya geldi. Ailesiyle seyahat etmekten hoşlanan ve yelken sporu yapan Murat Ülker’in ilgi alanları arasında hat sanatı ve modern resim de bulunuyor.

Murat Ülker'in serveti : Forbes dergisi araştırmasına göre Murat Ülker servetini 2017 yılına göre servetindeki 1.1 milyar dolar artırdı ve en zenginler listesinde 58. sırada yer aldı. Murat Ülker'in serveti 4,8 milyar dolar. Murat Ülker dünyanın en zengin işadamları listesinde de ilk 500 içinde bulunuyor.

Murat Ülker'in ikiz çocukları Mustafa ile Fatih Ülker 2000 yılında dünyaya geldi.

Murat Ülker'in eğitimi : Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Murat Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Yurtdışında Amerika'da "American Institute of Baking" (AIB) gıda işleme konusunda ve Almanya'da "Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft" (ZDS) okullarında şekerleme konularda eğitim aldı.

Murat Ülker'in iş hayatı : 1984 yılında Ülker gurubunda Kontrol Koordinatörü olarak göreve başladı. Sonraki yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2000 yılında Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008 yılından bu yana çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor.

ŞOK Marketleri ve Godiva'nın sahibi oldu : 1995 yılında kurulan ŞOK Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. 2007 yılında ise dünya çikolata markası Godiva’yı 850 milyon dolara satın aldı.