Murat Ülker ile Fettah Tamince dünür oldu! Düğün ne zaman?

TÜRK iş dünyasının önde gelen isimleri Yıldız Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Murat Ülker ile Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince dünür oldu. Fettah Tamince’nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker’in 25 yaşındaki oğlu Yahya Ülker geçen günlerde aile arasında gerçekleştiren sade bir törenle nişanlandı.

FETTAH Tamince'nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker’in 25 yaşındaki oğlu Yahya Ülker sessiz sedasız nişanlandı. Genç çift, düğün tarihi için 2019’un mayıs ayını planlanlıyor.

Çiftin mayıstaki düğünden sonra balayılarını ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapımı kısa süre önce tamamlanan Rixos Saadiyat Island Otel’de geçirmeyi planladıkları ve İstanbul Çamlıca’da oturacakları belirtiliyor.

Murat Ülker’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndaki grup dünya geneline yayılmış 80 fabrika ile hizmet veriyor. Grup bünyesinde Türkiye’de 45 bin, yurtdışında 15 bin kişi istihdam ediliyor. Yıldız Holding geçen yıl 42.3 milyar liralık ciroya ulaştı. Grubun bu yıl büyüme hedefi yüzde 19.