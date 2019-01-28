Murat O Ses Türkiye şampiyonu oldu bomba gibi diziye katıldı

İlk olarak Star TV'de yayın hayatına başlayan ancak kanalın reyting beklentisini karşılayamayarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv 8'e geçen Jet Sosyete dizisine Murat Boz, konuk oyuncu olacak dahil oluyor. Başarılı şarkıcı, dizinin yeni bölümünde İlayda’nın (Deniz Cengiz) sevgilisi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Boz, dizide kendisini oynayacak.
Ozan’ı (Sarp Apak) kıskandırmak isteyen İlayda’nın (Deniz Cengiz), yeni sevgilisinin Murat Boz olduğunu söylemesi Ozan’ı çok şaşırtacak. Başlarda inanmayan Ozan’ın, karşısında ünlü şarkıcıyı gördüğü dakikalar ise ekran başındakileri çok güldürecek.
Keyifli anların yaşandığı çekimlerin bazı anlarında başarılı şarkıcı da tıpkı izleyiciler gibi kahkahalarına hakim olamadı. Murat Boz’un konuk olduğu ‘Jet Sosyete’nin yeni bölümü 30 Ocak Çarşamba saat 20:00’da TV8’de ekranlara gelecek.
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