Murat O Ses Türkiye şampiyonu oldu bomba gibi diziye katıldı

Geçtiğimiz gün O Ses Türkiye'de Ferat Üngür'ün birinci olmasıyla şampiyonluğa ulaşan Murat Boz, Tv 8'in dizisine katıldı.

İlk olarak Star TV'de yayın hayatına başlayan ancak kanalın reyting beklentisini karşılayamayarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv 8'e geçen Jet Sosyete dizisine Murat Boz, konuk oyuncu olacak dahil oluyor. Başarılı şarkıcı, dizinin yeni bölümünde İlayda’nın (Deniz Cengiz) sevgilisi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Boz, dizide kendisini oynayacak. Twitter

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Ozan’ı (Sarp Apak) kıskandırmak isteyen İlayda’nın (Deniz Cengiz), yeni sevgilisinin Murat Boz olduğunu söylemesi Ozan’ı çok şaşırtacak. Başlarda inanmayan Ozan’ın, karşısında ünlü şarkıcıyı gördüğü dakikalar ise ekran başındakileri çok güldürecek. Twitter

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Senaryo gereği Sarp Apak’la birlikte şarkı söyleyen Boz, “Setleri özlemişim” sözleriyle oyunculuğu özlediğini dile getirirken çekim aralarında başta dizinin yönetmeni Hakan Algül olmak üzere oyuncularla ve ekiple sohbet etti. Twitter

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