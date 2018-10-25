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Murat Kurum'dan son dakika İmar Barışı açıklaması

Murat Kurum'dan son dakika İmar Barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar Barışı'nda son dakika gelişmesini duyurdu. Kurum, İmar Barışı'nda başvuru süresinin uzatılabileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 11:24 - Güncelleme: 25-10-2018 11:24

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışının süresinin uzatılmasıyla ilgili "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor." dedi. İmar barışına başvurular için 31 Ekim olarak açıklanmıştı. İmar barışından şimdiye kadar elde edilen gelir ise 6 milyar olarak açıklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 11:58 bu hak yiyici uygulama hainlik . inşallah depremde çıkar acısı

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Murat Kurum
MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

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