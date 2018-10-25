Murat Kurum'dan son dakika İmar Barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışının süresinin uzatılmasıyla ilgili "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor." dedi. İmar barışına başvurular için 31 Ekim olarak açıklanmıştı. İmar barışından şimdiye kadar elde edilen gelir ise 6 milyar olarak açıklanmıştı.

İmar Barışı'nda fırsatçılar türedi! 30 bin TL isteyen de var