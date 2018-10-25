Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar barışının süresinin uzatılmasıyla ilgili "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor." dedi. İmar barışına başvurular için 31 Ekim olarak açıklanmıştı. İmar barışından şimdiye kadar elde edilen gelir ise 6 milyar olarak açıklanmıştı.
İmar Barışı'nda fırsatçılar türedi! 30 bin TL isteyen de var
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Murat Kurum'dan son dakika İmar Barışı açıklaması haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi MüDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER