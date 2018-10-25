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Murat Kurum'dan dikkat çeken akıllı şehirler açıklaması

Murat Kurum'dan dikkat çeken akıllı şehirler açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesinin, dijital şehirciliğe tam manasıyla geçtiği zaman yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanacağını belirterek "Yüzde 20 enerji tasarrufu dediğiniz zaman bizim bugün 40-50 milyar dolar cari açığımız var, bu cari açığa dahi direk etkisi olacak bir uygulama olacak." dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 17:03 - Güncelleme: 25-10-2018 17:03

Dijital Şehircilik Zirvesi,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ile yerel ve merkezi yönetimlerin katılımıyla gerçekleşiyor. Geleceğin dijital şehirlerinin oluşturulması ve doğru stratejilerin belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Dijital Şehircilik Zirvesi Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Zirvede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum özel bir televizyon kanalın Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı.

"KÖYDEN KENTE GÖÇ ORANIMIZ YÜZDE 80'LERE VARACAK"
Kurum, konuşmasında gelişmişlik göstergesinin köyden kente göç olduğunu söyledi. Bakan Kurum, köyden kente göç için, " Baktığımızda gelişmiş ülkelerde yüzde 80'lere, 85'lere varan bir oran var. Ülkemizde bu oran biraz daha düşük ama giderek artıyor. Köyden kente göç, sanayileşmeyle birlikte başlıyor. Köyden kente göç oranımız yüzde 80'lere varacak. Köylerimizi de yaşanabilir, refah seviyesi yüksek köyler haline getirmemiz lazım.  Neticede, bir tarım ülkesiyiz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köylerimizin standartlarını yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile alakalı köylerimizi, yaylalarımızı koruyacak ve düzen altına alacak düzenlemeler yapacağız. Akıllı şehir aslında burada ortaya çıkıyor. Bu göçle birlikte şehirlerin düzeni ve yönetimini daha kolay yapabilmek adına belediyelerimize büyük iş düşüyor" dedi. 

"30 BELEDİYE DİJİTAL ŞEHİRLİĞE GEÇTİĞİ ZAMAN YÜZDE 20 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYORUZ"
Bakan Kurum yapılan bir araştırmaya değinerek," Ülkemizde 30 büyükşehir belediyemiz dijital şehirciliğe tam manada geçtiği zaman yüzde 20 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Yüzde 20 enerji tasarrufu dediğiniz zaman, bugün 40-50 milyar dolar cari açığımız var ve bunu da direkt yurt dışından ithal ediyoruz. Bunun da yaklaşık yüzde 70, yüzde 80'inin enerji olduğunu düşündüğümüzde cari açığa dahi direkt etkisi olacak.

AKILLI ŞEHİRLERLE İLGİLİ EYLEM PLANI ÇIKARILACAK
Akıllı şehirlerle ilgili eylem planı çıkaracağız. Eylem planı çıkarırken de önceliğimiz şu; yeni imar planlarında akıllı şehirlerle ilgili olması gereken alt yapıyı bir şekilde bırakmamız lazım. Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile projemiz var. Bu projede, oraya "Uydu kent" diyelim. O uydu kentin yönetimi bir merkezden yapılacak. Akıllı şehir anlamında, yenilebilir enerji anlamında her şey düşünülmüş" şeklinde konuştu.

MİLLET BAHÇELERİ PROJESİ
Millet Bahçeleri projesine dair bilgi veren Bakan Kurum, " Bu da akıllı şehrin bir parçasıdır. İnsan odaklı bir projedir. İstanbul'daki yeşil alan miktarını yüzde 10 artıran bir proje. Bu projelerin içinde sadece ağaç, yeşil alan çim değil, her türlü ihtiyacını giderebilecek insanlar. Gezecekler, koşacaklar. Bu noktada hem büyükşehir belediyemiz hem de biz İstanbul'da birçok noktada çalışıyoruz. Şu an 81 ilde, 2'inci 100 günlük hedeflerimizde millet bahçelerinin sayısını artırıyoruz. Artık bir ilde bir tane değil, birkaç tane olmaya başladı" dedi.  

TAPULARIN GERÇEK BEDELDEN ALINMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'İnşaat sektöründe artan maliyetler projelerin ilerlemesinde sıkıntı yaratabiliyor. Bununla ilgili yapılabilecek bir kolaylık var mıdır?' sorusuna, " Tapuların gerçek bedelden alınması noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yürütüyoruz.  Bundan sonra tapu devirlerini yaparken gerçek bedel üzerinden harç alacağız. Harç tutarını da düşürsek dahi, şu anda aldığımız vergiden daha fazla vergi alıyoruz. Haksızlığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunu yapıyor olacağız" şeklinde yanıt verdi. 

YABANCI YATIRIMCILARIN KONUT SAHİBİ OLMASI
Kentsel dönüşümle ilgili birtakım problemlerin olduğunu söyleyen Kurum," Kentsel dönüşümü imar artışıyla değil, gerçekten dönüşmesi gereken alanlarda Bakanlığın desteklediği, özel sektörün desteklediği, vatandaşın da içinde olduğu bir dönüşüm çerçevesinde yapmak istiyoruz. Buna ilişkin belli düzenlemelerimiz olacak" dedi. 'Yabancı yatırımcıların Türkiye'de konut sahibi olma oranı yükseldi mi?' sorusunu ise, " Evet çok yükseldi. Biz bir düzenleme yaptık. Düzenlemede 250 bin dolara düşürdük.  Daha önce 1 milyon dolardı. Bu düşürmeyle birlikte çok ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Sektörümüz açısından olumlu bir gelişme. Projelerimizi tüm ülkelerde tanıtmaya çalışıyoruz. Sektörümüze, şehirlerimize olan ilgiyi her geçen gün artırıyoruz. Bu ilgi giderek artacak. Önümüzdeki sene beklentim; yabancıların yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk alacağını bekliyorum" şeklinde yanıtladı.

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Kaynak : DHA

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MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

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