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Murat Kurum: Dönüşmesi gereken 5 milyon konut var

Murat Kurum: Dönüşmesi gereken 5 milyon konut var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem ülkesiyiz. Ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken yaklaşık 5 milyon konut var. Bu konutları, öncelik sırasına göre tüm ilçelerde tüm şehirlerimizde dönüştüreceğiz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 01:11 - Güncelleme: 06-11-2018 01:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı temas ve incelemeler için geldiği Tekirdağ'da, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su tesislerini, ardından da Çorlu'daki eski devlet hastanesinin bulunduğu 30 bin metrekareye yapılacak millet bahçesi alanını inceledi.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın, Türkiye'nin en büyük çevre projesi olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da 5 atık su arıtma tesisinin tamamlanmasının ardından Ergene Nehri'nin temiz akacağını ifade eden Kurum, "Giren su ile çıkan suyun arasındaki farkı da gözlerimizle net bir şekilde gördük. İnşallah 2019 sonu itibarıyla bu projenin tamamının bitmesiyle nehirler, eskisi gibi balıkların olduğu, kenarında piknik yapılabilen yerler haline gelecek. Bununla ilgili biz de Bakanlık olarak bu işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kurum, kente yeni projeler kazandıracaklarını da anlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem ülkesiyiz. Ülkemizin her yerinde dönüşmesi gereken yaklaşık 5 milyon konut var. Bu konutları öncelik sırasına göre tüm ilçelerde, tüm şehirlerimizde dönüştüreceğiz. Tabii burada yapacağımız dönüşümde, yeni konutların yerel mimariye, yerel altyapıya uygun, gerçekten yatay yapılaşmış konutlar olması gerekiyor. Dönüştürdüğümüz konutların örnek projeler olması gerekiyor."

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