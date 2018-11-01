Murat Kurum cari açığı yüzde 8 azaltacak projeyi açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sıfır atık projesinin her geçen gün büyüyerek, 7 bin 162 kamu kuruluşunda uygulandığını belirterek, "Amacımız sıfır atık sistemini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmaktır." dedi. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi"ne katıldı.

"Güçlü Ekonomi ve Yeşil Bir Doğa İçin" temasıyla düzenlenen zirvenin hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, projenin 1 yıllık geçmişinin, gelinen aşamanın, alınan neticenin ve projenin geleceğinin konuşulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1994 yılında başlayan Çevre Seferberliğine değinen Kurum, şöyle konuştu:

 "AK Parti iktidarlarıyla birlikte ülkemiz çöp dağlarından ve patlamalardan, kirli hava nedeniyle gazetelerin promosyon olarak dağıttığı maskelerden, çöplerini ayrıştıran, dönüştüren ve hatta çöpünden enerji üreten tesisleri yaparak çok farklı bir sürece gelmiş durumdadır. Yine ülkemiz, çöplerini gelişi güzel depolayan belediyeler döneminden sıyrılmış, ileri teknoloji düzenli depolamaya geçmiş bir ülkedir. Türkiye, 'dikkat kolibasili' manşetleriyle sabaha uyanan bir ülke olmaktan çıkmış, uluslararası ödüllü plajları ve tertemiz sahilleriyle adeta turizmin başkenti haline gelmiştir."

İçecek ambalajlarına depozito uygulanacak

Bakanlığın bir diğer çalışmasının da içecek ambalajlarına depozito uygulaması olduğunu hatırlatan Kurum, "Buna ilişkin yönetmeliklerimizi hazırlıyoruz. Böylece evsel atıklar içerisinde önemli bir miktar teşkil eden bu atıkların temiz, kaliteli ve etkin bir şekilde toplanmasını sağlıyor olacağız. Bunları başardığımızda 2023 yılında evsel atık geri kazanım oranımızı yüzde 35'e çıkarıyor olacağız. 2030 yılında ise bu atık oranı yüzde 60'a çıkararak, dünya da ilk 5 arasına girme hedefiyle çalışıyoruz." diye konuştu.  

Proje kapsamında 2023 yılında 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve 20 milyar lira ekonomik kazanç sağlanacağını, İstanbul'un bir yıllık su ve elektrik ihtiyacına eşdeğer tasarruf edileceğini anlatan Kurum, iki Belgrat Ormanı kadar ağacın kesilmekten kurtarılacağını ve cari açığın da yüzde 8 oranında azaltılacağını dile getirdi.

  • Siyaset 01 Kasım 2018 16:51
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