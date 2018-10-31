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Murat Kurum: Artık 'dur' dememizin zamanı geldi

Murat Kurum: Artık 'dur' dememizin zamanı geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde de görülen 30-40 katlı yüksek yapılardan rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "Bunları artık yapmayacağız. Bunlara artık 'dur' dememizin zamanı geldi." dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 15:03 - Güncelleme: 31-10-2018 15:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından düzenlenen "Kentsel Gelişim Zirvesi"nin açılış konuşmasında kentsel dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esenler'in kentsel dönüşümü örnek olacak
Çarpık kentleşmenin yoğun olarak görüldüğü İstanbul'un Esenler ilçesinin, bir an önce dönüşmesi gerektiğini dile getiren Kurum, Bakanlık olarak Esenler Belediyesiyle bir protokol yapıp, ilçede rezerv alan ilan edilen bölgede örnek bir şehircilik anlayışıyla kentsel dönüşümü, olması gerektiği şekliyle yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Kurum, her hafta illere ziyaretler gerçekleştirip, sorunları yerinde tespit ettiklerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği şekilde kararları yerinde alıp, hızlı bir şekilde uygulamalara geçmek için il yetkilileriyle istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Bakan Kurum, 81 ilde Mekansal Stratejik Plan yapılması gerektiğini vurgulayarak, bunu "Şehrin geleceği, nüfusu, altyapısı, üstyapısı, gerekli olan her şeyi planlamak." olarak tanımadı.

Şehir ölçeğinde kentsel dönüşüm olmalı
Kentsel dönüşümde planlamayla ilgili sıkıntıların sahada görüldüğünü ifade Kurum, "Her belediyemiz her ilimiz kendi içinde kentsel dönüşüm projelerine giriyorlar ve girmeleri de gerekiyor. Ancak şehir ölçeğinde kentsel dönüşümü de planlamamız gerekiyor. Çünkü şehirde satılabilecek konut sayısı belli. Bir ilçede satılabilecekten, arz talep dengesinden fazla bir üretim yaparsanız bu sefer öbür ilçeyi, öbür ilçe, öbürünü ve tüm şehri etkiler. Dolayısıyla bizim mekansal bir plan, altlığında da kentsel dönüşüme ilişkin planlarımızın olması gerekiyor." diye konuştu.

Bunun bir örneğini Kocaeli'de gördüklerini ve belediye başkanlarıyla şehir için bir stratejik kentsel dönüşüm projesi hazırlama kararı aldıklarını anlatan Kurum, kentsel dönüşümün doğru yönetilmesi için bir master plan hazırlamanın önemini vurguladı.

Geçmişte yüksek katlı binaların, imar planlarının azlığı ve sanayileşmeyle kente göçün artması gibi nedenlerle hem "ihtiyaç" hem de "özenti"den kaynaklandığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

Yüksek binalar gerçekten bizleri rahatsız ediyor
"Ancak bugün baktığımızda yüksek binalar gerçekten bizleri rahatsız ediyor. 30-40 katlı binalar ki bunları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız. Bunlara artık 'dur' dememizin zamanı geldi. Biz de kendi içimizde hatalar yaptık ancak biz bundan sonra yapacağımız bütün projelerde yatay mimari, sosyal donatısı, sosyal ihtiyaçları olan projeler gerçekleştirmek zorundayız. Aslında bunun en büyük örneğini İstanbul'da Kanal İstanbul Projesi'nin etrafında yapıyor olacağız. Kanalın iki etrafında yatay yapılaşmanın hakim olduğu, tüm sosyal ihtiyaçların giderildiği örnek bir şehircilik anlayışını gösteriyor olacağız. Bunu, bütün kentsel dönüşüm projelerinde göstermemiz gerekiyor."

Gelecek nesillere ecdadın bıraktığı gibi eserler bırakmanın önemini vurgulayan Kurum, "300-400 sene sonra biz bu dönemde şu eseri yaptık diyebileceğimiz projelere ihtiyacımız var. Bu projeleri de hep birlikte yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 15:14 Ruhsatı kim veriyor. Kafaklarına göre mi yapıyorlar.

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Murat Kurum
MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

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