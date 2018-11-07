Murat Kurum açıkladı: 18 ilde 33 millet bahçesi yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen "Sign Of The City Awards Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Kurum, ilk çalışmalarının "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla başlayan konut satış kampanyası olduğunu dile getirerek, bu kampanyayla çok güzel satışlar gerçekleştiğini söyledi.

Millet Bahçeleri

Kamu binalarıyla ilgili standartlarına ilişkin de düzenlemeler yapıldığını belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde 100 günlük eylem planlarını açıkladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de 39 eylemle bu 100 günlük plana girdik. Bu eylem planları içerisinde tüm sektörleri ilgilendiren hem şehircilik anlamında hem de çevre anlamında birçok eylemimiz var. Katı atık, atık su tesisleri, içme suyu altyapısı, kanalizasyon altyapısı. 

Millet Bahçeleri Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımızın talebini çok net görerek açıkladığı büyük bir projedir. İlk yüz günde 18 ilde 33 bahçe yapıyoruz. İnşallah ikinci ve üçüncü yüz günlük planlarda her ilimizde en az bir tane olacak şekilde Millet Bahçesi yapacağız. Bu bahçeler, sadece İstanbul'da kişi başı yeşil alan miktarını yaklaşık yüzde 10 artırıyor. Yurt dışına gittiğimizde gördüğümüz ve imrendiğimiz ama 'Burada neden yok?' varsa da 'Neden az?' dediğimiz Mille Bahçelerini şehirlerimize kazandıracağız. Bu bahçelerin içinde vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek millet kıraathaneleri, sosyal alanlar, kültürel alanlar, sporla alakalı aklınıza ne geliyorsa bunların yapılacağı alanlar da inşa edilecek. Bu inşa edilen alanların büyük kısmı en iyi lokasyondaki arazilerdir."

Kurum, iklim değişikliği konusunun da sürekli gündemlerinde olduğunu dile getirerek, bunlara ilişkin özellikle Karadeniz bölgesi ve İstanbul olmak üzere tüm illeri kapsayacak eylem planı hazırladıklarını kaydetti.

  • Siyaset 07 Kasım 2018 11:48
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