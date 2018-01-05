Murat Hazinedar'la ilgili bomba iddia! Darbeden önce....

çişleri Bakanlığı, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i FETÖ ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırdı. Görevden alınan CHP'li Murat Hazinedar'ın, belediye başkanı seçildiği 30 Mart 2014'ten bugüne geçen 3,5 yılda 200 milyon dolar değerinde gayrimenkule sahip olduğu tahmin ediliyor.

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Hazinedar'ın, FETÖ ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 5393 sayılı belediye kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Hazinedar ve diğer belediye görevlileriyle ilgili 8 konuda kiralama ihaleleri, 4 konuda imar işleri, 3 konuda işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ve 4 konuda da ihale usulsüzlükleri nedeniyle soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Twitter

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Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, Beşiktaş Belediyesi'nde büyük bir vurgun çarkı kurulduğu ve Hazinedar ile Belediye Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin malvarlıklarında açıklayamadıkları artışlar olduğu vurgulandı. Raporlarda ayrıca; Beşiktaş Belediyesi'ne imar ve işyeri açmak için başvuran çok sayıda esnaf ve işadamından büyük miktarlarda "bağış" adıyla milyonlarca lira istendiği de belirlendi. Twitter

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