Murat Hazinedar'la ilgili bomba iddia! Darbeden önce....

Murat Hazinedar'la ilgili bomba iddia! Darbeden önce....

çişleri Bakanlığı, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i FETÖ ve yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırdı. Görevden alınan CHP'li Murat Hazinedar'ın, belediye başkanı seçildiği 30 Mart 2014'ten bugüne geçen 3,5 yılda 200 milyon dolar değerinde gayrimenkule sahip olduğu tahmin ediliyor.

116
Murat Hazinedar'la ilgili bomba iddia! Darbeden önce....

Hazinedar'ın, FETÖ ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 5393 sayılı belediye kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Hazinedar ve diğer belediye görevlileriyle ilgili 8 konuda kiralama ihaleleri, 4 konuda imar işleri, 3 konuda işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ve 4 konuda da ihale usulsüzlükleri nedeniyle soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

216
Murat Hazinedar'la ilgili bomba iddia! Darbeden önce....

Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, Beşiktaş Belediyesi'nde büyük bir vurgun çarkı kurulduğu ve Hazinedar ile Belediye Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin malvarlıklarında açıklayamadıkları artışlar olduğu vurgulandı. Raporlarda ayrıca; Beşiktaş Belediyesi'ne imar ve işyeri açmak için başvuran çok sayıda esnaf ve işadamından büyük miktarlarda "bağış" adıyla milyonlarca lira istendiği de belirlendi.

316
Murat Hazinedar'la ilgili bomba iddia! Darbeden önce....

Sosyetik aile Gülmanlar'ın sahibi olduğu Ortaköy'deki Nest Konakları sitesinde imar planında park alanı olarak görülen 3 dönümlük kamu arazisine yüzme havuzu, tenis kortu ve basketbol sahası inşa edilmesine göz yuman Hazinedar'ın, bu kıyak karşılığında Gülmanlar'ın Bodrum'da inşa ettiği lüks Doğalkaya evlerinden 2 buçuk milyon euroluk villa aldığı tespit edildi. Aynı siteden Sipahi'nin de bir villa aldığı ve ikisinin 2 yıldır bu sitede tatillerini geçirdiği belirlendi. Villanın tapusunu üzerine almayan Hazinedar'ın 2 yıldır buraya tatile gittiği ve site yönetimine kendi banka hesabı üzerinden düzenli olarak aidat gönderdiği belirlendi.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat