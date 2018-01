Murat Hazinedar'ın asıl suçu neydi biliyor musunuz?

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "kibir borsası"nda oynamaya başlayınca, kaybedeceğini vaktinde kendisine söylemiştim.

Mustafa Sarıgül'ün "siyaset okulu"ndan mezun olan Hazinedar, başkan olduktan sonra, geldiği yeri çok çabuk unuttu. Her defasında yüzde 77 ile başkan olduğunu böbürlenerek söylediğinde, İsmail Ünal'ın da kendisi gibi yüksek oy aldığını unuttu.



Peki...

Bu başarı kendisinin miydi?

Beşiktaş'ta çok güçlü olanan CHP'nin miydi yoksa?

İşte tam bu noktada "kibir" giriyordu devreye.

CHP'yi de unuttu...

Unutmakla kalmadı, kendisine bu mevkiyi bahşeden CHP'yle ayrı düştü. Belediye'de büyük temizlik yaptı. İsmail Ünal'in ekibini tez zamanda tasfiye etti. Bir de isim buldu; "paralel belediyecilik..."

Paraleller'in iftar sofralarında nutuk atarken, kendi arkadaşlarını bu isimle cezalandırdı.

Sarıgül'ün verdiği desteği de unuttu bir süre sonra...

"Ben" demeye başladı...

Sonuç ortada...

"Kibir borsası"nda bir kayıp daha...

"Öz" olsa doyardı belki...

"Öz"ünden uzaklaşınca, kendini kaybetti.

Mala, mülke, servete tamah edip kendi eliyle sonunu hazırladı. Hazinedar'ı görevden, eşinden, dostundan, sevdiklerinden ve CHP'den uzaklaştıran asıl suçu bana göre "kibir"di... Kibrinin esiri oldu ve kaybetti.

"Masum"u oynuyor şimdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gram "masum" olduğuna inansa, hem vallahi hem de billahi bugün Murat Hazinedar görevinin başında olurdu. Benim tanıdığım ve inandığım Soylu, suçu günahı olmayan birinin günahına girmez. Üç kuruşluk siyaset uğruna, ah almaz, vebal altına girmez...

Biraz sabır!

Yakında her şey ortaya serilecek!

Not: Hazinedar ve Hüseyin Sipahi ile ilgili suçlamalar çok ciddi. Görüştüğüm bazı kaynaklar, bu işin sadece görevden uzaklaştırmayla kalmayacağı görüşünde. Tutuklamalar yaşanabilir yani...





TAYYİP ERDOĞAN'A NİYE İNANIYORLAR?

FETÖ'nün "kansuvarileri" 15 Temmuz gecesi işbaşı yaptığı vakit, hepimiz endişe duyduk.

Türkiye'nin Suriye'ye... dönüştürüleceğini biliyorduk çünkü.

Kardeş kanının oluk oluk akıtılacağını biliyorduk çünkü. FETÖ'nün hain darbe girişimi püskürtülmesine rağmen 251 şehit verdik.

O gece...

Ülkemizde yaşayan Suriyeliler de en az bizim kadar endişe içindeydi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Suriyeli bir aileyi ziyarete gidiyor, aile per perişan durumda olup biteni anlamaya çalışıyor.

Vali Vasip Şahin'e soruyor aile:

-Darbe mi oldu?

FETÖ'nün hain planı işlememişti.

Vali Bey'in bu açıklaması Suriyeli aileye derin bir nefes aldırdı.

Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınan aile, Tayyip Erdoğan'a inanmış, onun dik duruşu nedeniyle, ülkemizi kendi evi bellemişti. Tayyip Erdoğan'ın sonu olacaktı FETÖ'nün kalkışması başarılı olsaydı. Vali Vasip Şahin'den darbenin püskürtüldüğünü haber alan Suriyeliler, "o be" demekten kendini alamamış o gece...

- Türkiye'den başka gidecek yerimiz yok. Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Darbe olsaydı biz nereye gidecektik?

Umut ve güven...

Türkiye'nin yarısından fazlası umut ve güven verdiği icin Erdoğan'a inanıyor. Boş çığlıklar atmak yerine hakikatleri haykırdığı için Erdoğan'a inanıyor. Gelecek vaad ettiği için, Tayyip Erdoğan'ın şahsında ışık gördüğü için bu insanlar Tayyip Erdoğan'a inanıyor. O inançtır Erdoğan'ı başarılı kılan...

Yerini yurdunu terkedip, Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a sığınan Suriyeliler bunu görüyor da, paçalarından "Erdoğan düşmanlığı" akan malûm zevat bunu niye görmüyor hâlâ?

Umut olmak yerine...

Güven vermek yerine...

Türkiye'yi idare etmeye talip muhalefet niye çığırıyor hâlâ?

Suriyeliler kadar gerçeği göremeyecek kadar nasıl kör oldu bunlar? Suriyeliler, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi ve sonrasında oynadığı oyunu görebiliyor da, bunlar nasıl olur da, "kontrollü darbe" diyebiliyorlar hâlâ?

Aklım almıyor!

FETÖ İÇERİDE ZEHİRLİYOR

FETÖ'den tutuklanan ve "masum" olduğunu her fırsatta haykıran (tahliye oldu) bir akademisyenle buluştum geçen gün.

"Masumum" diyor ama...

FETÖ'ye "terör örgütü" demeye dili varmıyor!

Üç kez düzelttim...

"Cemaat" değil diye...

Dördüncüsünde aynı ifadeyi kullanınca, bir kez daha düzelttim:

- Bak kardeşim bu insanlar 251 kişinin canını aldı. Devletin imkanlarıyla bir gecede Türkiye'yi tarumar ettiler. Sen bunları görmüyor musun?

8 ay tutuklu kalmış!

İçeride FETÖ'cü teröristlerle birlikte...

FETÖ'nün alçaklığı içeride net görülmüyormuş.

İçeri giren FETÖ'cüler her yeni geleni zehirliyormuş...

Arkadaş da vücuduna enjekte edilen zehirin etkisinde kalmış...

FETÖ'nün gerçek yüzünü dünyaya anlatıyoruz doğru. Onlar da boş durmuyor, Türkiye'nin dışında ve hapsoldukları cezaevlerinde zehir saçmaya devam ediyorlar.

Gerçekleri tüm çıplaklığı ile "aldatılan" insanlara da anlatmamız gerekiyor. Bu insanların yarınlarda birer azgın FETÖ'cü olup karşımıza çıkmasını istemiyorsak tabi...

