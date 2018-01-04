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Murat Hazinedar neden görevden alındı?

Murat Hazinedar neden görevden alındı?

İçişleri Bakanlığı CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı görevden aldı. Bakanlık, Hazinedar'ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma ile rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla görevden alındığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 19:42 - Güncelleme: 04-01-2018 19:42

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte iki meclis üyesine görevden el çektirdi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır. Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi´nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

Çetin Kırışgil´in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.”

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