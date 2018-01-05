Murat Hazinedar FETÖ'cü mü? Eşi Özlem Hazinedar'ın olay ortaklığı

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınınca FETÖ iddiaları ile bir kez daha gündeme oturdu. Peki Hazinedar'ın gerçekten FETÖ ile bağlantısı var mı? Eşi Özlem Hazinedar'ın Metro turizmdeki ortaklığı neydi ve bu ortaya çıkınca neler olmuştu?

Önce Murat Hazinedar'ın görevden alındıktan sonra Beşiktaş Belediyesi önünde bir yanına eşi Özlem Hazinedar'ı diğer yanına oğlunu alarak yaptığı açıklamasını verelim. Hazinedar FETÖ üyeliğiyle ilgili olarak "Değil ben ailemde, sülalemde değil darbeci cemaate bir cemaate bile üye bir kişi bulamazlar' diyerek şunları söyledi;

-Uzaklaştırma gerekçem birtakım yolsuzluk iddialarıyla beraber 2016 yılından beri FETÖ üyeliği suçu iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır. Değil ben ailemde, sülalemde değil darbeci cemaate bir cemaate bile üye bir kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü 17-25 Aralık'tan önce dahi bu gruplarla, bu terör örgütü organizasyonlarıyla nokta kadar bir işimiz olmamıştır, olamazda. Ne şahsımın ne ailemin.

EŞİME VE OĞLUMA ÇOCUKLARIMA DA...

-Sadece şahsıma yönelik değil aynı zamanda evladıma, eşime de yöneltilmiştir bu suçlamalar. Pasaportları ellerinden alınmıştır. Onun eleştirdiği dünkü sistem onun çocuklarına yurt dışında okuma fırsatı vermişti. O benim evladıma bu fırsatı vermedi. Aileleri bu iddiaları karıştırmayın.



Murat Hazinedar'ın belediye önündeki konuşmasında yanında eşi Özlem Hazinedar ve oğlu da vardı. Murat Hazinedar'ın eşi ve oğluna da yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

EŞİ ÖZLEM HAZİNEDAR KİMDİR OLAY ORTAKLIĞI : Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar daha önce kamuouyu gündemine Metro Turizm'deki ortaklığı ile gelmişti. Metro'nun sahibi Galip Öztürk, Murat Hazinedar'ın FETÖ yapılanması Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndaki konuşması sonrasında aileyle ilişkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Bu olay gündeme yansıyınca Özlem Hazinedar istifa ettiğini ve ortaklıktan ayrıldığını duyurmuştu. Galip Öztürk 18 Ekim 2016 tarihinde Özlem Hazinedar'ın Metro turizme nasıl ortak olduğunu ve Murat Hazinedar ile tanışmasını şu sözlerle anlatmıştı;

-"Benim hiçbir maddi ve manevi ortaklığım söz konusu değil. O, siyasete girmeden evvel cezaevindeydim, yanıma gelip gidiyordu hemşehrim sıfatıyla. Millet bizden kaçarken o cesaret gösterip 'Abi ben girerim Yönetim Kurulu'na' dediği için ben onu yönetime almıştım. Siyasete girdikten sonra karısına devretti, yine sesimi çıkarmadım. Ama görüyorum ki şimdi özel yaşantısında da sıkıntılar var, karısıyla boşanma sürecine girmişler. Karısını da mağdur etmemek için yönetimden çıkartmadım. Şu anda Özlem Hanım bu nedenle yönetimde duruyor. Benim ortağım değil, alacağım yok, borcum yok. Geçmişte bir vefa borcumuz oluşmuş, bir duygusal bir bağımız oluşmuş elbette ona karşı tavır almak bana yakışmaz. Ama ilişkilerimizi dondurdum."

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