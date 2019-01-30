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Murat Hazinedar CHP yönetimini topa tuttu

Murat Hazinedar CHP yönetimini topa tuttu

BEŞİKTAŞ eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Genel başkanım ise hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır" dedi. Hazinedar, kendisi gibi görevden alınan Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesine tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 14:23 - Güncelleme: 30-01-2019 14:23

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'a yeniden aday gösterilmeyen Hazinadar, CHP yönetimini ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"ARKAMDA DURMADILAR"
Hazinedar, "Benim yanımda tek bir MYK üyesi ya da parti meclisi üyesi olmadığı için aday belirleme sürecinde ismimi hatırlayan olmadı. Genel başkanım ise hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır" dedi. 

"BİR FAKSLIK İŞİ VAR"
"Buradan genel başkana, MYK üyelerine ve parti meclisi üyelerine soruyorum" diyen Hazinedar, "Battal Bey'i yeniden aday yaparken ya da Murat Hazinedar ismini hiçbir şekilde değerlendirmeye dahi almazken ölçüleriniz, parametreleriniz neydi? Halkın sevgisi teveccühü mü? Anketler ortada. Kumpaslarla görevden uzaklaştırıldığım tarihe kadar hem kendi ilçem Beşiktaş'ta, hem de İstanbul'da 39 ilçede yapılan anketlerde İstanbul'da birinci çıkan belediye başkanı ben oldum. Hatta CHP'nin bugün büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun o tarihlerde yaptırdığı İstanbul anketlerinde ben birinci çıkıyordum. Kendisine sorabilirsiniz. Buradan ona da seslenmek istiyorum; unutmasın ki büyükşehir belediye başkanı bile olsa İçişleri Bakanlığı nezrinde maalesef bir fakslık işi var. Bizim olduğumuz gibi. Bugün partisinin genel meclisinde haksızlığa uğramış bir arkadaşına söyleyecek bir sözü yoksa yarın Allah korusun kendisine yapılacak böyle bir haksızlıkta herhalde bu açıklamamı hatırlayacak ve vicdanı sızlayacaktır" şeklinde konuştu. 

"KİMLİK SİYASETİ YAPILMAKTADIR"
Murat Hazinedar, "CHP'de maalesef üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun da ilanıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır. Maalesef Battal İlgezdi ile aramızdaki en önemli fark budur. İstanbul'da seçilmesi garanti olan neredeyse bütün ilçelerde bu yaklaşım egemen olmuş ve aday belirleme süreçlerinde tercih sebebi olmuştur. 2 Şubat 2019 tarihinde yeniden toplanacak olan parti meclisinde, arz ettiğim hususların değerlendirilerek, 4 Ocak 2018 tarihinden görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a ve halkımıza bir cevap verilmesini bekliyorum. Çünkü ben ne oğluma, ne eşime, ne Beşiktaş'a ne de beni tanıyan Türkiye'ye, insanlara; Battal İlgezdi'yi aday yapıp beni yapmamakla verdiğiniz mesaj üzerinde vatandaş nezrinde yapıştırdığınız bu etikete bir cevap veremiyorum. Sadece parti hukuku ve ahlakı gereği değil insani ve vicdani ahlak gereği de bu cevapları sizlerden bekliyorum. Aksi takdirde partinin kurumsal kimliği ve geleceği tartışmalı hale gelecektir. Sorularıma anlaşılır, kabul edilebilir ve net cevaplar verilmediği takdirde tüm yasal haklarımı kullanacağım ve meşru her zeminde bana yapılan bu haksızlığı dile getireceğimi kamuoyuna saygıyla sunarım" diye konuştu. 

"RANDEVU DAHİ VERMEMİŞTİR"
Ekrem İmamoğlu'nun, kendisiyle çok samimi olduğu her yerde söylediğinin hatırlatılması üzerine Hazinedar,

"Kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu almak için gösterdiği çabayı saygıyla karşıladım. Son derece doğru, yapıcı bir yaklaşımdı. Ama kendi partisinin mağdur edilmiş, üstelikte bütün detaylarını sayın genel başkan nasıl biliyorsa, kendisinin de biliyor. Adaylığından sonra aramama rağmen randevu dahi vermemiştir. Bunu özellikle paylaşmak istedim" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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