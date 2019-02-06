Murat Gezici kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

Yerel seçimler yaklaştıkça yapılan anketlerden en dikkat çekenler arasında Murat Gezici'nin yaptığı seçim anketleri öne çıkıyor. Peki yaptığı araştırmalar ve anketlerle fark yaratan Murat Gezici kimdir, aslen nereli, Murat Gezer evli mi çocukları var mı?

MURAT GEZER KİMDİR: 1979 Adana / Ceyhan Doğumlu İlköğretim ve Lise Eğitimini Ceyhan’da tamamladı, Üniversite Eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Teknoloji Mühendisliğini 2004 yılında tamamladı. 2005 Yılında İstanbul’da bulunan Belçika’nın Gent Üniversitesinin yöneticilik üzerine eğitim aldı. Araştırma sektörüne ilk olarak 1999 yılında Tarhan Erdem yönetimindeki Konda Araştırma Şirketi’nde eleman olarak yer almaya başlayan Murat GEZİCİ, sonrasında Adil Gür yönetimindeki A&G Araştırma Şirketi’nde göreve başladı.

A&G araştırma şirketinin birçok kademesinde profesyonel olarak 12 yıl süre görev aldı. Görev süresinde birçok başarılı araştırmanın altında imzası olan Murat GEZİCİ, Araştırma Sektörü’nde çalışma hayatında araştırma sahası örneklem oluşturdu ve örneklem denenerek başarısı kabul edilmiştir. Aynı şirkette 6 yıl koordinatör müdürü görevinde iken 11 Eylül 2011 genel seçimler sonrasında kendi isteği ile görevinden ayrılarak Gezici Araştırma Merkezini kurdu. Gezici Araştırma Sosyal, Ekonomi, Medya, Siyasi, Yerel Yönetimler ve Pazar Araştırmaları yapan kurumdur.

Gezici Araştırma Türkiye’nin Sosyal medyada en çok takip edilen araştırma şirketidir. Aynızamanda vatan gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Son yaptığı araştırmalar Türkiye’de ve Avrupa’da ses getirmiştir; Hürriyet Gazetesine Türkiye’nin ilk sağlık araştırmasını, Posta Gazetesi için Türkiye’deki çocuk profili araştırması, Aydın Üniversitesi ve Kalkınma Bakanlığına İstanbul engelli vatandaşların profil araştırması, Vatan Gazetesine Türkiye’nin İşçi profil araştırması, Greenpeace için Türkiye genelinde genetiği değiştirilmiş organizmalara halkın bakış açısı araştırması. Ak Parti, MHP ve CHP gibi partilere kamuoyu yoklamaları yapmaktadır.

Adana İle ilgili bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları; Adana Kültür ve Dayanışma Derneği Yön. Kur. Üyesi, Ceyhan Kültür ve Dayanışma Derneği Yön. Kur. Üyesi ve Ceyhan Fikir Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi