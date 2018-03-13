Murat Gezer kimdir? Mina Başaran'ın nişanlısı ile son konuşması

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Murat Gezer ne iş yapıyor soruları merak edildi. Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönüştü geçirdiği kazayla birlikte mutluluğu yarım kaldı. Hüseyin Başaran ve eşi Beril Başaran kızlarının ölümü ile yıkılırken Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer de şokta.

14 Nisan 2018 tarihinde düğün yaparak evlenmeyi planlayan çift davetiyelerini bile bastırmıştı. Mina Başaran ölmeden sadece dakikalar önce nişanlısı Murat Gezer ile son bir kez konuşmuştu. Dubai'den jetleri kalmadan önce Murat Gezer'i aramış ve çift farkına varmadan birbirlerine bu konuşmayla veda etmişlerdi. Mina Başaran'ın jete binmeden önce nişanlısını arayıp "Aşkım 5 saat sonra yanındayım." demişti.

6 YILDIR BİRLİKTEYDİLER : 28 yaşında hayata veda eden Mina Başaran, 6 yıldır iş adamı Murat Gezer ile birlikteydi. Geçen 20 Ekim'de Soho House'da nişanlanan çiftin düğünü 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılacaktı.

MURAT GEZER : "İNANMIYORUM, MİNA GELECEK"

Murat Gezer de sevgilisine sürpriz yapmak için karşılamaya Atatürk Havalimanı'na gidecekti. Acı haberi aldığından beri Mina'nın ailesinin evinde olan Murat Gezer sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Murat Gezer'in sürekli "İnanmıyorum. Mina gelecek" diye ağladığı öğrenildi.

MURAT GEZER KİMDİR: Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi olan Murat Gezer geçtiğimiz Ekim ayında Soho House'da düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanladı.

14 Nisan 2018 tarihinde Mina Başaran'la dünya evine girecek olan Murat Gezer müstakbel eşini uçak kazasın hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğü resmi olarak bildirildi. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Uçaktaki son görüntüleri...

Öte yandan Mina Başaran ile Murat Gezer çiftinin davetiyeleri ortaya çıktı.