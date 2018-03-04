Murat Dalkılıç'tan şoke eden haber hastaneye kaldırıldı ve hastalığı...

Popçu Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel 2 hafta önce tatil için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Ancak sevgililer tatilde sıkıntılı anlar yaşadı. Çünkü Murat Dalkılıç rahatsızlandı.
Popçu Murat Dalkılıç, 2 yıllık eşi oyuncu Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanmış, Aralık'ta da Merve’nin meslektaşı Hande Erçel ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.
Ünlü çift Hollada'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Ancak çiftin tatili Murat Dalkılıç'ın rahatsızlığı nedeniyle zehir olmuştu. Ardından muayene olan Murat Dalkılıç'ın hastalığının teşhisi kondu.
Sürekli başı dönen ve midesi bulanan popçu İstanbul'a dönüşte soluğu özel bir hastanede aldı. Murat Dalkılıç’a doktoru vertigo (kronik baş dönmesi) teşhisi koydu.
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