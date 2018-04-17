Murat Dalkılıç'tan ilk aşk fotoğrafı!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çifti Coachella 2018'e katıldı. Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını paylaştı

Popçu Murat Dalkılıç. bir süredir aşk yaşadığı Hande Erçel'le sosyal medya hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı. Murat Dalkılıç, geçtiğimiz sene Merve Boluğur''la olan evliliğini bitirdikten bir kaç ay sonra Hande Erçel'le ilişki yaşamaya başlamıştı.



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İlişkilerinin başında aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili artık sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınmıyor. Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'le yer aldığı bu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Ünlü popçunun gönderiyi yorum yapmaya kapatması dikkatlerden kaçmadı. Çift bu yıl, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018'e beraber katıldı.



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SEVGİLİSİYLE OLAN FOTOĞRAFI BİNLERCE BEĞENİ ALDI: Sevgilisiyle festivalde olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını paylaştı. Murat Dalkılıç’ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı. Twitter

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