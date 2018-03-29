Murat Dalkılıç yeni filmi için kredi mi çekti?

Oyunculuktan sonra yapımcılığa da el atan şarkıcı Murat Dalkılıç GigMedya isimli bir yapım şirketi kurarak ilk filmi 'Ustalar Alemi' için kolları sıvadı. Murat Dalkılıç'ın bu filmi çekebilmek için bankadan kredi çektiği ve yüklü miktarda borcun altına girdiği haberlerine ilişkin Dalkılıç bu iddialara yanıt verdi.