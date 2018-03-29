Murat Dalkılıç yeni filmi için kredi mi çekti?

Oyunculuktan sonra yapımcılığa da el atan şarkıcı Murat Dalkılıç GigMedya isimli bir yapım şirketi kurarak ilk filmi 'Ustalar Alemi' için kolları sıvadı. Murat Dalkılıç'ın bu filmi çekebilmek için bankadan kredi çektiği ve yüklü miktarda borcun altına girdiği haberlerine ilişkin Dalkılıç bu iddialara yanıt verdi.
Murat Dalkılıç: 'Krediyle film çekecek kadar akıl sağlığımı yitirmedim değişik fantezilere gerek yok. Yıllardır çalışıyorum. Filmi kendi paramla çekiyorum' açıklamasında bulundu.
FİLMİN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR! Başrollerini Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras’ın paylaştığı 'Ustalar Alemi' filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.
Murat Dalkılıç, gerçek bir olaydan beyazperdeye uyarlanan filmle ilgili olarak şunları söyledi: 'Hemşerim, klasik gitarın efendisi Serkan Ölçer’in gerçek hikâyesini, Altuğ Şahin ve Caner Güler senaryolaştırdı. İddialıyım, seyirci bu tadilat komedisine bayılacak!'
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