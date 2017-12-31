Murat Dalkılıç itirafta bulundu Hande Erçel gözyaşlarını tutamadı

Merve Boluğur’la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren Murat Dalkılıç, Hande Erçel’e sırılsıklam âşık oldu! Ayrılık acısı kısa süren Dalkılıç, yeni sevgilisini geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdı. Ünlü şarkıcı çıktıkları yemek sırasında bir de itirafta bulundu, “Ben Hande’ye çok âşığım” dedi. Duygusal anlar yaşayan Hande Erçel ise gözyaşlarına engel olamadı.