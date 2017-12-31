Murat Dalkılıç itirafta bulundu Hande Erçel gözyaşlarını tutamadı

Merve Boluğur’la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren Murat Dalkılıç, Hande Erçel’e sırılsıklam âşık oldu! Ayrılık acısı kısa süren Dalkılıç, yeni sevgilisini geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdı. Ünlü şarkıcı çıktıkları yemek sırasında bir de itirafta bulundu, “Ben Hande’ye çok âşığım” dedi. Duygusal anlar yaşayan Hande Erçel ise gözyaşlarına engel olamadı.
Öte yandan Dalkılıç, Instagram sayfasından Merve Boluğur ile olan fotoğraflarını silmiyor. Posta'dan haberine göre, Hande Erçel bu durumdan rahatsızmış. Sevgilisi Murat Dalkılıç’a o kareleri silmesi için baskı yapıyormuş.
Bu arada Murat Dalkılıç, çekimleri sürekli ertelenen filmde Merve Boluğur ile oynayacaktı. Çift boşandı, Merve Boluğur projeden vazgeçti. Popçu bunun üzerine çekimlerine Ocak’ta başlanacak gerilim filminin kadrosuna Hande Erçel’i aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER