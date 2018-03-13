Murat Cemcir'den ölümüne isyan!

Murat Cemcir, "Twitter'dan beni öldürmüşler. Araç Rotterdam'a giderken trafik kazası yapmış, evimde ölü bulunmuşum. Olaylar çok karışık. Gördüğünüz gib doğru değil" şeklinde konuştu. MURAT CEMCİR KİMDİR?: Murat Cemcir 30 Kasım 1976, Niksar doğumlu. Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile baş rolü paylaştı.
Murat Cemcir Gürcü kökenli. Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekti.
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