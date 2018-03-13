Murat Cemcir'den ölümüne isyan!

Murat Cemcir, "Twitter'dan beni öldürmüşler. Araç Rotterdam'a giderken trafik kazası yapmış, evimde ölü bulunmuşum. Olaylar çok karışık. Gördüğünüz gib doğru değil" şeklinde konuştu. MURAT CEMCİR KİMDİR?: Murat Cemcir 30 Kasım 1976, Niksar doğumlu. Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile baş rolü paylaştı.



