Murat Cemcir Ahmet Kural ve Sıla için ne dedi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve Kural'dan şikayetçi olmuştu.Ünlü oyuncu Ahmet Kural Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü iddiasıyla bugün savcılığa ifade verdi. Sıla yaklaşık 45 dakika boyunca şiddete maruz kaldığını söylemişti. Birçok ünlü isim de Sıla'ya destek çıktı.
Olayın duyulmasında sonra sosyal medyada Sıla'ya destek mesajları yağarken Ahmet Kural'la yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşı Murat Cemcir'in konuyla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu. Yaşananlar karşısında uzun süre sessizliğin koruyan Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın yaptığı açıklamayı kendi hesabından paylaşarak adeta tarafını belli etti.
Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftinin barışması sonrası Murat Cemcir ikilinin barışmasıyla ilgili “Maşallah, Allah onları nazarlardan korusun” mesajıyla çifte destek vermişti.
Kural o açıklamasında şöyle demişti: "Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananları yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri parlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duyamayacaksınız.
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