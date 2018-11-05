Murat Cemcir Ahmet Kural ve Sıla için ne dedi

Ünlü oyuncu Ahmet Kural Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü iddiasıyla bugün savcılığa ifade verdi. Sıla'nın şiddete uğraması büyük bir tepkiye yol açtı. Siyaset, sanat, spor camiasından Ahmet Kural'a tepki yağarken Murat Cemcir ise bakın ne yaptı!

Murat Cemcir Ahmet Kural ve Sıla için ne dedi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve Kural'dan şikayetçi olmuştu.Ünlü oyuncu Ahmet Kural Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü iddiasıyla bugün savcılığa ifade verdi. Sıla yaklaşık 45 dakika boyunca şiddete maruz kaldığını söylemişti. Birçok ünlü isim de Sıla'ya destek çıktı.

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Murat Cemcir Ahmet Kural ve Sıla için ne dedi

Olayın duyulmasında sonra sosyal medyada Sıla'ya destek mesajları yağarken Ahmet Kural'la yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşı Murat Cemcir'in konuyla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyordu. Yaşananlar karşısında uzun süre sessizliğin koruyan Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın yaptığı açıklamayı kendi hesabından paylaşarak adeta tarafını belli etti.

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Murat Cemcir Ahmet Kural ve Sıla için ne dedi

Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftinin barışması sonrası Murat Cemcir ikilinin barışmasıyla ilgili “Maşallah, Allah onları nazarlardan korusun” mesajıyla çifte destek vermişti.

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Murat Cemcir Ahmet Kural ve Sıla için ne dedi

Kural o açıklamasında şöyle demişti: "Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananları yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri parlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duyamayacaksınız.

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