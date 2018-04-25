Murat Boz'un öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki ayaklarına oje sürerken...

Son dönemde Aslı Enver ile olan ayrılığı ile gündemden düşmeyen Murat Boz'un öyle görüntüleri ortaya çıktı ki görüp hayret etmemek elde değil. İşte Murat Boz'un ağzınızı açık bırakacak olan o görüntüleri.

Murat Boz'un öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki ayaklarına oje sürerken...

Son dönemde Türkiye onları konuşuyor. Ülkenin parmakla gösterilen çiftlerinden olan ve bir önceki ayrılıktan sonra evlenmeleri beklenen Murat Boz ve Aslı Enver yollarını ani bir kararla ayırmıştı. Herkes bu ayrılığın nedenini merak ediyordu.

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Murat Boz'un öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki ayaklarına oje sürerken...

Ayrılıkları hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. Ancak Murat Boz'un ayrılığı doğrulayan açıklaması dışında çiftten herhangi bir haber çıkmadı. Kimileri Murat Boz'un Aslı Enver'i aldattığını öne sürüyor. Ancak onların ilişkileri ne olursa olsun tarihe gömüldü bile.

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Murat Boz'un öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki ayaklarına oje sürerken...

Ancak bu kez Murat Boz'u, Aslı Enver ile olan ayrılığından değil, ortaya çıkan görüntüleriyle karşınıza getireceğiz. Murat Boz'un yıllar öncesinden ortaya çıkan görüntüleri sizleri çok şaşırtacak.

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Murat Boz'un öyle fotoğrafları ortaya çıktı ki ayaklarına oje sürerken...

BU NE HAL MURAT BOZ; Yıllar önce Murat Boz'un ilk sıngle'ı Aşkı Bulamam Ben'in bestecisi olan Nil Karaibrahimgil'in 'Bronzlaşmak' klibinde oynayan genç popçu, güzel şarkıcının ayaklarına oje sürerken ve gitar çalarken görülüyor.

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